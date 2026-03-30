Feid y Maisak llegan con nuevo remix de "Te Entiendo", recordando el éxito de "Se Me Olvida"

Maisak vuelve a conectar con sus seguidores con el estreno de “Te entiendo”, canción lanzada este 19 de marzo y con la que reafirma su propuesta dentro del vallenato urbano. El sencillo, descrito por el artista como “un vallenatico pa’ la disco”, está dedicado a ese amor que se fue, pero que sigue presente en la rutina y en la memoria.

Con este lanzamiento, Maikel Rafael Rico Torres, nombre de pila del cantante samario, fortalece una identidad sonora que ha venido construyendo desde sus raíces caribeñas, mezclando el vallenato que marcó su infancia en Santa Marta con sonidos del urbano contemporáneo.

Un momento clave en su carrera

“Te entiendo” llega en una etapa decisiva para el artista, quien ha logrado posicionarse como una de las figuras emergentes con mayor proyección en la escena urbana. En pocos años, Maisak ha colaborado con nombres como Feid, Ryan Castro, Maluma, Hamilton, Jay Wheeler y recientemente Nicky Jam, consolidando también su faceta como compositor.

A este buen momento se suma una noticia que ha despertado expectativa entre sus fanáticos: el artista ya prepara un remix de “Te entiendo” junto a Feid, una colaboración que promete darle aún más fuerza al tema y ampliar su alcance dentro de la música latina.



“Perrear y llorar perreando”

Maisak también ha hablado del proceso que lo ha llevado hasta este punto. En diálogo con Blu Radio en octubre de 2024, aseguró que atraviesa una etapa de crecimiento personal y profesional.

“Estoy en un momento de luz, de brillo y de trabajo. De mucho sacrificio en cuanto a camellar para hacer las cosas que se requieren muchísimo (…) Con mis canciones te puedes enamorar, perrear y llorar perreando”, afirmó.