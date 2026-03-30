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Blu Radio  / Entretenimiento  / Feid y Maisak llegan con nuevo remix de "Te Entiendo", recordando el éxito de "Se Me Olvida"

Feid y Maisak llegan con nuevo remix de "Te Entiendo", recordando el éxito de "Se Me Olvida"

El 'Ferxxo' mostró un adelanto de la próxima canción al lado de Maisak, que será un remix de un tema que ha sido un éxito en redes sociales.

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