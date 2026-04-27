Lágrimas y fiesta: así fue el paso de Feid por Bogotá en el 'Falxxo Tour'

Era una simple broma de Salomón Villada Hoyos en sus redes sociales, que, a la final, terminó volviéndose una realidad y se fue de gira con sus canciones más antiguas para conectar nuevamente con sus fans y el turno de Bogotá fue este domingo, 26 de abril, en un show de alrededor de dos horas que dejó una fiesta que, seguramente, sus fans nunca olvidarán.

La emoción por este concierto comenzó desde el día que arrancó la venta de boletas, cuando miles de personas se conectaron a la fila de TickerMaster con la ilusión de tener un lugar en esta cita tan especial, que terminó siendo viral por todos los que lamentaban quedarse fuera de la gran fiesta del ‘Ferxxo’.

Mientras en Bogotá llovía en la noche del sábado, 25 de abril, a las puertas del Royal Center llegaban los primeros fans que esperaban ver cerca a su artista favorito o, mejor aún, ser uno de los elegidos que subirían al escenario a cantar a su lado “Medellín Takai”, por lo que las filas comenzaron desde la madrugada de personas que acompañaron, aguantaron frío y hasta hambre con tal de ver nuevamente a Feid.

Feid en concierto // Foto: AFP

A algunos les funcionó, incluso, entrando a la prueba de sonido para conocerlo personalmente a él y a todo su equipo. Mientras que el resto del público comenzó a llegar desde la mañana del domingo, 26 de abril, el día que por fin llegaba el ‘Falxo Tour’ a la capital colombiana.



Caía la noche y se sentía más cerca la emoción de los que “son leales como la mafia” (slogan de los fans del artista), de poder disfrutar su reciente álbum, ‘Feid vs. Ferxxo’, del nuevo universo del Green Print que el paisa comenzó a trabajar en este 2026 al lado de sus seguidores en redes sociales.

Ya sobre las 7:00 de la noche el Royal Center se encontraba totalmente lleno y la fiesta ya estaba asegurada. Personas de diversas edades -hombres o mujeres- con sus artículos alusivos al paisa, sea en sus gorras, sus camisas o incluso algunos con tatuajes demostrando su fidelidad por el ‘Ferxxo’.

Fans de Feid en Bogotá // Foto: @sismatyc

Para calentar motores entraron al escenario Mariana Vargas, artista emergente de la ciudad de Medellín -prima de Feid- e ICON, un grupo que ha trabajado en diversos sencillos del paisa, para que todos los fans estuvieron listos para cantar todos los clásicos del ‘Ferxxo’.

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Sobre las 8:40, el escenario se oscureció y Pedro Mejía, guitarrista del artista, le dio paso con el sonido de “El Padrino” para que, finalmente, ‘Ferxxo’ hiciera su aparición en el escenario y comenzar una noche de fiesta al lado de sus fans en donde las primeras canciones “Te Mata”, “Medellín Takai”, “Trankaito”, “Doblexxó” o “Chica 305”, que encendieron al público para saltar y cantar todos a una sola voz.

Pero luego llegaron las palabras del paisa para agradecer el apoyo y a todos los fans que hicieron hasta lo imposible por estar esa noche a su lado, pidiendo, además, que dejaran todos los problemas afuera y se dieran la oportunidad de disfrutar al máximo este concierto.

Sin embargo, las lágrimas comenzaron a hacer protagonistas entre sus fanáticos cuando comenzaron a sonar canciones como “El Cuarto del Ferxxo”, “El Hexxo”, “Corone”, “Comment”, “Tengo Fe” o “Boleritoxx”.

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Para calmar ese mar de sentimientos que sentían sus fans, entró Maisak en acción para interpretar un adelanto de “Te entiendo” y volver a cantar “Se Me Olvida” al lado del ‘Ferxxo’, en donde las risas hicieron presencia en el Royal Center por la energía entre ambos.

Feid en Bogotá // Foto: @sismatyc

El repertorio continuó y canciones como “Alakra”, “Luna”, “Se Lo Juro Mor”, “Si Tú Supieras”, hicieron vibrar a todos, pero la parte triste de la noche volvió cuando llegó la zona acústica con canciones como “XNTXS”, “Que Putas”, “Latte”, “EXCXSXS”, “Ateo” o “Si Te Vas”.

El show siguió y el final demostró por qué Feid ha sido uno de los artistas que más cariño ha generado en sus fans en todo el país, pues el sentimiento por él va más allá de la música y se siente la energía entre ellos para cantar.

Bogotá fue la segunda parada en Colombia, después de Medellín, donde el pasado 20 de marzo inició la gira en el Teatro Carlos Vieco. El ‘Falxo Tour’ ya ha recorrido ocho de las catorce ciudades confirmadas en Estados Unidos, con entradas agotadas y filas virtuales que han superado las 100.000 personas en mercados clave como Nueva York. Con varias paradas aún por delante en su paso por Norteamérica, el recorrido entra ahora en su tramo final consolidándose no solo como una serie de shows, sino como uno de los momentos más sólidos y relevantes en la carrera de Feid.