Recursos para metro de la 80 y UdeA generan nuevo encontrón entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro

Una nueva controversia en redes sociales se suscitó entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, esta vez por los recursos del Metro de la 80, proyecto que aunque en 2025 debió haber recibido 497.000 millones de pesos de la Nación, solo se han desembolsado 80.000 este 2026, es decir, llegaron ya atrasados.

Así las cosas, el mandatario paisa indicó que el Gobierno Nacional aún debe más de $410.000 millones para estas obras, correspondientes a vigencias futuras correspondientes al año anterior, pese a que la ciudad y la Gobernación han cumplido con su parte. Gutiérrez acusó al presidente de actuar por “odio” contra Medellín y Antioquia.

"No es si Petro quiere o no quiere, es que son por ley, están en un documento definido hace años, y el gobierno nacional tiene que cumplir. A mí no me extraña con el odio que nos tiene Petro a nosotros en lo personal, con el odio que le tiene Medellín, con el odio que le tiene Antioquia. Vamos a ver cómo cumple. Lo que yo sí le digo a los funcionarios del gobierno nacional es que, más que la instrucción que les dé Petro, es que se cuiden porque es que ellos sí tienen que cumplir la ley", advirtió el mandatario.

También señaló que “Petro los dejó tirados" y comparó otros rubros que en su concepto han quedado desatendidos, como el ICBF y el Túnel del Toyo.



"El gobierno nos dejó tirados. Han venido incumpliéndolo todo. ¿Cuánto desembolsó hace unos mesecitos?80 mil de pesos. ¿Qué quiere decir? Que todavía queda debiendo más de 410 mil millones de pesos del año pasado. Ahorita dicen, no, es que vamos a abonar en en mayo. Oiga, pues, que nos van a empezar a abonar. En mayo, lo que ya nos nos debían del año pasado. El gobierno nacional debería es cumplirle a Medellín, cumplirle a Antioquia", aseguró.

Ante la situación, el presidente no dudó en responderle en cuenta de X, señalando que los recursos son girados con base en la destinación que se tenga desde el gobierno y culpando a cercanos a Fico de sabotear la economía: “Los compromisos del gobierno se cumplen de acuerdo a la capacidad financiera que tengamos que ha sido continuamente saboteada por los amigos del alcalde”, dijo.

De otro lado, el mandatario defendió la inversión del Gobierno nacional en el departamento, destacando la entrega de cerca de medio billón de pesos para fortalecer la educación pública y convertir a Antioquia en un futuro referente en producción de medicamentos para el país (refiriéndose a la planta de la Universidad de Antioquia), además de asegurar que en Antioquia se adelanta la reforma agraria más grande de Colombia en beneficio de los campesinos.

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También cuestionó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por lo que calificó como un bloqueo a la educación pública en la región de Urabá, pues según el Ministerio de Educación ya hay asignados uno 131.000 millones de pesos para la Facultad de Medicina en esa subregión, pero al parecer hay obstáculos desde el ente departamental.

El diputado Camilo Calle aseguró que Urabá tiene un déficit cercano al 40 % en cobertura médica, con apenas 14 médicos por cada 10.000 habitantes frente a los 23 que establece la media nacional, y defendió la creación de una Facultad de Medicina en la región, al señalar que fortalecería la atención en Antioquia y en departamentos vecinos como Córdoba y Chocó, además de aumentar el arraigo de los profesionales en el territorio.

Cifras del Gobierno nacional indican que entre 2007 y 2023 únicamente 13 estudiantes nacidos en Urabá lograron ingresar al programa de Medicina de la UdeA.