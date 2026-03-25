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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Doce viviendas resultaron afectadas por trabajos relacionados con el Metro de la 80 en Medellín

Doce viviendas resultaron afectadas por trabajos relacionados con el Metro de la 80 en Medellín

Aunque no hubo personas lesionadas producto de la caída de algunas muros, se recomendó la evacuación temporal de 24 personas.

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