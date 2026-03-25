Doce viviendas resultaron afectadas por trabajos relacionados con el Metro de la 80 en Medellín

Mientras avanzan las labores para poder poner en ejecución el Metro de la 80 en la zona occidental de Medellín, se reportó una emergencia luego de que las autoridades competentes adelantaran algunas obras de demolición en el intercambio vial del Rinconcito Ecuatoriano.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la situación en su cuenta de X e indicó que fueron cuatro viviendas las que resultaron mayormente afectadas por daños en muros y fachadas y, además, se reportó la pérdida de algunos enseres de estas familias que se encuentran en zona de injerencia del megaproyecto.

#Video Doce viviendas resultaron afectadas en las últimas horas por trabajos relacionados con el @metrodela80 en #Medellín. @FicoGutierrez reveló que no hubo heridos producto de la caída de algunos muros, hay evacuación temporal de 24 personas. #MañanasBlu Video: @DenunciasAntio2 pic.twitter.com/XAMwdu2vHr — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 25, 2026

La subdirectora de Manejo de Desastres del DAGRD, Marcela Gómez, manifestó que, una vez conocida la emergencia, todas las capacidades institucionales por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín llegaron para atender el incidente.

"Nos encontramos con un colapso parcial estructural. Hay doce edificaciones afectadas. Hicimos la recomendación de una evacuación temporal de diez viviendas, 24 personas. De ellas, dos adultos mayores, dos menores y dos mascotas", destacó la funcionaria.



Hay que mencionar que, según Gutiérrez, no hubo personas lesionadas producto de esta novedad, que continúa siendo atendida por los expertos que buscan realizar los estudios pertinentes para determinar cuáles son los arreglos que se le deben hacer a las viviendas damnificadas por labores de este intercambiador vial.

Por ahora, desde la Alcaldía de Medellín se están buscando soluciones temporales para que las 24 personas afectadas regresen a sus casas lo más pronto posible, mientras se analiza cómo se harán las obras restantes en este punto de la capital de Antioquia.

