Elecciones en Colombia por departamentos: así vota cada región del país

Los colombianos acuden este domingo 21 de junio a las urnas para elegir al próximo presidente de la República entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta presidencial. La jornada electoral se desarrolla en los 32 departamentos del país y en Bogotá, con más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar.

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Los ciudadanos pueden seguir en tiempo real el comportamiento electoral en cada departamento del país (Haga clic en "MAPA":



A medida que avance el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los resultados permitirán identificar cuáles fueron las regiones donde cada candidato obtuvo mayor respaldo y cómo quedó distribuido el mapa electoral de Colombia. Los boletines que se conocen durante la jornada tienen carácter informativo y los resultados oficiales serán definidos posteriormente mediante los escrutinios.

¿Dónde consultar los resultados oficiales de las elecciones 2026?

La Registraduría habilitó una plataforma especial para consultar los resultados preliminares de las elecciones presidenciales de 2026, así como una aplicación oficial para dispositivos móviles. Los ciudadanos pueden revisar el avance del preconteo nacional, departamental y municipal a medida que las mesas reportan la información.



Los resultados por departamento son clave para entender las tendencias regionales de la elección presidencial, identificar los bastiones electorales de cada campaña y analizar el comportamiento político del país en esta segunda vuelta.

Así avanza el mapa electoral de Colombia

La distribución de los votos por departamentos suele reflejar diferencias políticas, económicas y sociales entre las distintas regiones. Históricamente, departamentos como Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y Santander concentran una parte significativa del electorado nacional, por lo que sus resultados tienen un peso determinante en la definición del ganador.

Durante la jornada, la Registraduría emitirá boletines periódicos con la información consolidada del preconteo. Sin embargo, la entidad recuerda que estos reportes son únicamente informativos y que los resultados oficiales serán los que arrojen los escrutinios realizados por las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral.

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