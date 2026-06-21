Resultados elecciones en Colombia 2026: ¿cuántos votos sacarán De La Espriella y Cepeda?

Los colombianos acudieron este domingo a las urnas para elegir al presidente de la República para el periodo 2026-2030 en una segunda vuelta presidencial que enfrenta al abogado y empresario Abelardo De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, y al senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico.

La jornada electoral comenzó a las 8:00 de la mañana en todo el país y los puestos de votación permanecerán habilitados hasta las 4:00 de la tarde. A partir de esa hora iniciará el proceso de conteo de votos y la Registraduría Nacional empezará a divulgar los resultados preliminares.

Esta noticia se actualizará en tiempo real con los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial.

¿Cuántos votos llevan Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda?

Una vez cierren las urnas a las 4:00 p.m., la Registraduría comenzará a publicar los boletines con el preconteo nacional. En este espacio se actualizarán los datos de votación de cada candidato.



Resultados preliminares:



Abelardo De La Espriella: Pendiente

Iván Cepeda: Pendiente

Mesas informadas: Pendiente

Las cifras oficiales podrían confirmarse o variar durante el proceso de escrutinio que se realiza posteriormente.

Iván Cepeda - Abelardo De La Espriella Foto: AFP

¿A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en Colombia?

El cierre de las urnas está programado para las 4:00 de la tarde de este domingo. Desde ese momento comenzará el preconteo de votos, mecanismo que permite conocer una tendencia preliminar de la elección pocas horas después de terminada la jornada.

La Registraduría Nacional espera consolidar los resultados una hora después del cierre de urnas y el inicio del preconteo, conforme avance el reporte de las más de 122.000 mesas instaladas en Colombia y en el exterior.

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Posteriormente se llevará a cabo el escrutinio oficial, proceso que tiene validez jurídica y que es realizado por las autoridades electorales competentes.

¿Cuántos colombianos podían votar en segunda vuelta?

Para esta segunda vuelta presidencial estaban habilitados para votar cerca de 41,4 millones de ciudadanos. Las mesas fueron distribuidas en miles de puestos de votación ubicados en todo el territorio nacional y en consulados de Colombia en el exterior.

La apertura oficial de la jornada estuvo encabezada por el presidente de la República, Gustavo Petro; el registrador nacional, Hernán Penagos; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y otras autoridades.

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Penagos invitó a los colombianos a acudir a las urnas y destacó la importancia de resolver las diferencias políticas a través de los mecanismos democráticos establecidos por la Constitución.

Tarjetón para la segunda vuelta presidencial. Foto: Registraduría

Así llegaron los candidatos a la segunda vuelta

La elección enfrenta a dos proyectos políticos opuestos que protagonizaron una de las campañas más polarizadas de los últimos años.

Abelardo De La Espriella llegó a la segunda vuelta tras obtener la mayor votación en la primera ronda presidencial celebrada el pasado 31 de mayo. El candidato de Defensores de la Patria consiguió más de 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,78 % del total.

Por su parte, Iván Cepeda avanzó al balotaje con cerca de 9,7 millones de sufragios, correspondientes al 40,98 % de la votación.

Durante la jornada de este domingo, ambos aspirantes ejercieron su derecho al voto y realizaron llamados a la participación ciudadana antes del inicio del conteo.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados oficiales del preconteo podrán ser consultados en Blu Radio y la Registraduría Nacional, entidad encargada de divulgar los boletines con el avance de la votación.