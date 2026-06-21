Elecciones Colombia 2026 EN VIVO🔴minuto a minuto segunda vuelta entre De La Espriella y Cepeda

Este domingo 21 de junio, millones de colombianos acuden a las urnas para elegir al próximo presidente de la República en la segunda vuelta presidencial. Los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda se enfrentan en una jornada decisiva que definirá quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

En esta cobertura especial podrá seguir los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia 2026 en vivo, el avance del preconteo, el escrutinio oficial, la participación ciudadana y todas las noticias que se produzcan durante la jornada electoral.

Blu Radio realiza una transmisión especial desde las 5:00 de la mañana con información minuto a minuto sobre la apertura de mesas, el desarrollo de las votaciones, las reacciones de los candidatos y los principales acontecimientos en todo el territorio nacional.

Elecciones Colombia 2026 EN VIVO: resultados, preconteo y escrutinio

La expectativa está puesta en conocer quién será el próximo presidente de Colombia. Tras una intensa campaña electoral, los colombianos deberán escoger entre dos proyectos políticos representados por Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.



A medida que avance la jornada, esta página se actualizará con:

Resultados elecciones Colombia 2026 en vivo.

Preconteo oficial de la Registraduría Nacional.

Escrutinio y consolidación de votos.

Participación ciudadana en tiempo real.

Reacciones de los candidatos presidenciales.

Análisis político y proyecciones electorales.

Reportes desde las principales ciudades del país.

¿A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en Colombia?

Las mesas de votación estarán habilitadas hasta las 4:00 de la tarde. Una vez finalice la jornada electoral, la Registraduría comenzará a divulgar los primeros boletines del preconteo, que permiten conocer la tendencia inicial de la votación.

Desde las 3:00 de la tarde, Néstor Morales y el equipo de Mañanas Blu liderarán una transmisión especial con análisis en tiempo real, entrevistas, reacciones y seguimiento permanente a las cifras oficiales.

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Segunda vuelta presidencial Colombia 2026: quién gana entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda

La segunda vuelta presidencial de Colombia 2026 enfrenta a los dos candidatos más votados en la primera ronda. El resultado de este domingo definirá quién ocupará la Casa de Nariño y liderará el país durante el próximo periodo presidencial.

Los ciudadanos podrán consultar aquí el avance del preconteo, los boletines oficiales, los resultados por departamentos y ciudades, así como los datos más relevantes de la jornada electoral.

Siga EN VIVO la cobertura especial

📌 Resultados elecciones Colombia 2026 en vivo.

📌 Preconteo y escrutinio oficial minuto a minuto.

📌 Resultados de Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

📌 Análisis político con Blu Radio.

📌 Participación ciudadana y reportes desde todo el país.

📌 Reacciones de los candidatos y sus campañas.

📌 Actualización permanente de cifras oficiales.

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¿Quién será el próximo presidente de Colombia? Siga aquí el minuto a minuto de los resultados de las elecciones presidenciales 2026 y conozca en tiempo real quién gana la segunda vuelta entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.