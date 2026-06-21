Cómo consultar cuál es su mesa de votación: link de Registraduría para ver su puesto este domingo

Este domingo 21 de junio, millones de colombianos volverán a las urnas para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, una jornada que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante el periodo constitucional 2026-2030.

La contienda enfrenta a Abelardo De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, y a Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico. Tras una campaña marcada por intensos debates políticos y una fuerte actividad en redes sociales, los ciudadanos tendrán la última palabra en las urnas.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 41'421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto tanto en el territorio nacional como en el exterior. Para garantizar el desarrollo de la jornada, fueron instaladas 122.016 mesas de votación distribuidas en 13.742 puestos en todo el país.

Puesto de votación para elecciones de primera vuelta este 31 de mayo. Foto: EFE

Cómo consultar el puesto y la mesa de votación

Uno de los aspectos más importantes antes de acudir a las urnas es verificar el lugar asignado para votar. La Registraduría recomienda realizar esta consulta con anticipación para evitar confusiones, desplazamientos innecesarios o retrasos durante la jornada electoral.



La forma más sencilla de conocer el puesto de votación es a través de la plataforma oficial de la Registraduría. El proceso solo requiere el número de cédula y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Paso a paso para consultar dónde votar

Ingrese al portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ubique la sección correspondiente a las elecciones presidenciales. Seleccione la opción “Puesto de votación”. Digite su número de cédula. Haga clic en el botón “Consultar”.

Una vez finalizado el proceso, el sistema mostrará la información completa del lugar donde debe sufragar, incluyendo:



Departamento.

Municipio.

Dirección exacta del puesto de votación.

Número de mesa asignada.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

También puede consultar desde el celular

Además de la consulta web, la Registraduría tiene disponible la aplicación móvil “aVotar”, que puede descargarse gratuitamente en dispositivos Android y iPhone.

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La herramienta permite revisar la información electoral de manera rápida y facilita la ubicación del puesto de votación, convirtiéndose en una alternativa práctica para quienes prefieren realizar el proceso desde el teléfono móvil.

Horario de votación este domingo 21 de junio

Las autoridades electorales recordaron que la jornada se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todo el país.

Es importante tener en cuenta que las mesas cerrarán de manera oficial a las 4:00 p. m. y únicamente podrán votar después de esa hora las personas cuya cédula haya sido recibida previamente por los jurados de votación.

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Quienes lleguen después del cierre o permanezcan en la fila sin haber entregado el documento de identidad antes de las 4:00 p. m. no podrán ejercer su derecho al voto.

Por esta razón, la recomendación es acudir con suficiente anticipación y evitar las horas de mayor congestión.

Qué documento debe presentar para votar

La Registraduría reiteró que el único documento válido para participar en las elecciones es la cédula de ciudadanía.

Los documentos aceptados son:



Cédula amarilla con hologramas.

Cédula digital en formato físico.

Cédula digital presentada desde la aplicación oficial en el celular.

Por el contrario, no serán válidos documentos como contraseñas de trámite, denuncios por pérdida de la cédula o certificados expedidos mientras se adelanta el proceso de renovación del documento.

Más de 41 millones de colombianos definirán al próximo presidente

La segunda vuelta presidencial llega luego de los resultados obtenidos en la primera ronda electoral del pasado 31 de mayo, cuando la participación alcanzó el 57,88 %. En esa oportunidad, Abelardo de la Espriella obtuvo más de 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,78 % del total, mientras que Iván Cepeda alcanzó cerca de 9,7 millones de sufragios, correspondientes al 40,98 %.

Con este panorama, el país se prepara para una jornada decisiva en la que más de 41 millones de ciudadanos tendrán la oportunidad de escoger al próximo presidente de Colombia. Antes de salir de casa, la recomendación principal de las autoridades es verificar el puesto de votación, portar la cédula válida y acudir con tiempo suficiente para participar sin contratiempos en la jornada democrática.