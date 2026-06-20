Registraduría descarta riesgos en mesas de votación y confirma normalidad para la jornada electoral

El director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Rafael Vargas, aseguró en Noticias de la Mañana de Blu Radio, que no hay afectaciones en la instalación de puestos de votación de cara a la jornada electoral del próximo domingo.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento no se han reportado mesas en riesgo ni traslados adicionales. “No hay ningún traslado de mesas o de puestos de votación o información de que alguno de estos no se pudiera instalar”, afirmó.

Vargas explicó que en semanas anteriores solo se presentaron dos ajustes puntuales en el país. “Tuvimos en Marmato y en Chocó dos traslados que obedecieron más a temas de mejoras en las infraestructuras”, indicó.

El funcionario agregó que el proceso logístico ya está en marcha y que las mesas están listas en todo el territorio nacional. “Las 122.020 mesas que funcionarán este domingo están ya dispuestas sin ningún inconveniente”, señaló.



Elecciones en Colombia Foto: AFP

Frente a las denuncias que han circulado en redes sociales sobre posibles irregularidades electorales, el director de Gestión Electoral fue enfático en señalar que el sistema es completamente verificable.

“Nuestro proceso es absolutamente manual, son tarjetas que se marcan y se cuentan por los jurados”, explicó.

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También indicó que el procedimiento cuenta con varios niveles de control ciudadano y de las organizaciones políticas. “Las actas son publicadas en la página web de la Registraduría para conocimiento de todos los colombianos”, dijo.

En cuanto al conteo de votos, Vargas explicó que el cierre de la votación será a las 4:00 de la tarde, momento en el que se dará inicio al escrutinio en mesa. “A partir de ahí empieza el conteo de los votos por parte de los jurados”, indicó.

Sobre el proceso de preconteo, aclaró que este iniciará una vez finalice el trabajo de los jurados. “Hasta que no se termine esa tarea no vamos a empezar con el proceso del preconteo”, señaló.

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Finalmente, informó que en el exterior el proceso electoral avanza con normalidad en 67 países y 116 consulados. “Todo avanza con total normalidad”, concluyó.

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