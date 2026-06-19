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"Voten temprano": Petro cierra en Cali jornada de eventos masivos opinando sobre elecciones

A un día de las elecciones el presidente Gustavo Petro anunció un ascenso masivo en la Policía de más de 17.000 patrulleros que pasarán a ser subintendentes.

Gustavo Petro en Cali.jpg
Gustavo Petro en evento público en Cali.
Foto: Presidencia.
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

El presidente Gustavo Petro llegó a Cali junto a todo su gabinete y desde allí intervino en la recta final de la campaña electoral con un discurso en el que llamó a la ciudadanía a votar este domingo, defendió la participación en las urnas y lanzó cuestionamientos contra el candidato de la oposición, Abelardo de la Espriella, y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Durante su discurso, aseguró que quienes aspiran a la Presidencia deben promover la convivencia y no la confrontación. “El que quiera ser presidente de Colombia no puede decirle al pueblo que unos pueden destripar a los otros porque ya no quedaría patria ni bandera que defender”, señaló.

El mandatario también hizo un llamado a que la jornada electoral transcurra en paz y pidió a los ciudadanos reflexionar antes de depositar su voto. “El que se acerque a una urna el domingo debe acercarse reflexivo para que su voto no se llene de sangre futura, sino de paz”. Además, les pidió a sus seguidores abstenerse de cualquier acto de agresión. “Ningún ciudadano que haya defendido este Gobierno y me haya hecho presidente, lo ordeno como presidente, debe agredir a nadie el domingo. La tarea del domingo es votar”, dijo, al tiempo que invitó a las juventudes a convertirse en “testigos digitales” del proceso.

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En la parte final de su intervención, el jefe de Estado pidió votar temprano: “No se trata de construir de nuevo una orgía de sangre en Colombia. No se trata de destripar ni un solo colombiano, se trata de convocar las fuerzas de la vida”, expresó. Sus declaraciones se producen a pocas horas de las elecciones y en un contexto en el que distintos sectores han cuestionado las reiteradas intervenciones del presidente sobre la contienda electoral.

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