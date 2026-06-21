Santander y Antioquia reafirman su voto de derecha tras la segunda vuelta presidencial

La victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial no solo confirmó la tendencia nacional, sino que ratificó el comportamiento electoral que históricamente han tenido Santander y Norte de Santander, considerados por analistas como dos de los principales bastiones de la centroderecha y la derecha en Colombia.

Así lo aseguró el analista político Julio Acelas, quien señaló que los resultados de este domingo consolidaron lo que ya se había observado durante la primera vuelta presidencial.

"Lo que ocurrió en segunda vuelta es la consolidación de lo que vimos en primera vuelta. Santander y Norte de Santander siguen siendo bastiones de lealtades electorales de candidatos de derecha y centroderecha, junto con Antioquia", afirmó.

Para Acelas, el crecimiento de la votación de Abelardo de la Espriella obedeció en gran medida a la capacidad de reunir los apoyos de otros sectores políticos que habían quedado por fuera de la contienda tras la primera vuelta.



Según explicó, buena parte de los votos obtenidos previamente por otros candidatos terminaron concentrándose alrededor de la candidatura del ahora presidente electo, fortaleciendo un bloque político identificado con posiciones conservadoras y de centroderecha.

El analista también identificó a varios actores regionales que salen fortalecidos tras el resultado electoral.

En primer lugar mencionó al exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, a quien calificó como uno de los principales ganadores políticos de la jornada debido a su respaldo abierto a la candidatura de De La Espriella.

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Acelas también destacó el papel del denominado clan Tavera, sector político que desde etapas tempranas de la campaña manifestó su apoyo al hoy presidente electo y que, según indicó, logró consolidar espacios de representación política en el Congreso.

Un tercer actor que, a juicio del analista, sale fortalecido es el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien podría convertirse en una figura de interés para el nuevo Gobierno Nacional.

"Si el gobernador aceptara una posición dentro del Gobierno, posiblemente aplazaría cualquier aspiración futura a la Alcaldía de Bucaramanga o a la Gobernación. Sin embargo, podría encajar en cargos como el Dapre o áreas de comunicación estratégica", señaló.

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Más allá de la victoria electoral, Acelas advirtió que el principal desafío para Abelardo de la Espriella comenzará a partir de su posesión.

El analista considera que la campaña estuvo marcada por mensajes generales sobre recuperación del país, seguridad y fortalecimiento institucional, pero que ahora será necesario convertir esos planteamientos en políticas concretas.

"Los colombianos esperan estrategias claras y proyectos viables. La campaña estuvo cargada de mensajes simbólicos y promesas generales, pero ahora comienza la etapa de las soluciones", indicó.

También subrayó la importancia de mantener los contrapesos democráticos y garantizar una oposición fuerte.

"Un gobierno sin oposición sólida no es un buen gobierno. La institucionalidad y los contrapesos serán fundamentales durante este nuevo mandato", afirmó.

Para Julio Acelas, la seguridad será el principal tema que definirá el éxito o fracaso del nuevo presidente.

Según explicó, la percepción de inseguridad fue uno de los aspectos más cuestionados durante el gobierno anterior y se convirtió en una de las principales preocupaciones de los votantes.

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Por ello, considera que De la Espriella intentará concentrar esfuerzos en recuperar territorios afectados por grupos armados ilegales, fortalecer las Fuerzas Militares y mejorar la coordinación con aliados internacionales como Estados Unidos.

El analista señaló que regiones como el Catatumbo, en Norte de Santander, y varias zonas del Cauca serán una prueba temprana para la nueva administración.

Entre las principales preocupaciones aparecen los proyectos de infraestructura vial. Santander continúa enfrentando rezagos históricos en conectividad y varias de las obras consideradas estratégicas por alcaldes y la Gobernación permanecen sin una financiación definitiva.

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A ello se suma la frustración de algunos sectores frente a proyectos emblemáticos que no avanzaron al ritmo esperado, como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, para el área metropolitana de Bucaramanga, considerada una de las obras ambientales más importantes para la región.

Otro sector que observa con expectativa el cambio de Gobierno es el minero-energético. Empresarios y dirigentes regionales esperan definiciones sobre la política energética, inversiones para corredores viales asociados a la producción y decisiones relacionadas con el futuro de la exploración de hidrocarburos y el debate sobre el fracking.

Para Acelas, el nuevo presidente deberá responder rápidamente a esas demandas si quiere mantener el respaldo obtenido en regiones que fueron fundamentales para su triunfo electoral.

"La expectativa es enorme. Los ciudadanos esperan resultados concretos en seguridad, infraestructura y desarrollo económico. Ahora comienza el verdadero examen para el nuevo Gobierno", concluyó.

"Una de las grandes expectativas está en la recuperación de la seguridad. El país estará atento a lo que ocurra en regiones con presencia de grupos armados ilegales y a las decisiones que adopte el nuevo Gobierno frente a las Fuerzas Armadas", concluyó.