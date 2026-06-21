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Los departamentos que ganaron De La Espriella y Cepeda en la segunda vuelta presidencial

Abelardo de la Espriella logró imponerse a nivel nacional y se convirtió en el presidente electo de Colombia tras una de las elecciones más reñidas de los últimos años.

Segunda vuelta mapa presidencial.jpg
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 21 de jun, 2026

La segunda vuelta presidencial de Colombia 2026 dejó un mapa político dividido entre las regiones que respaldaron a Iván Cepeda y aquellas que se inclinaron por Abelardo de la Espriella. Los resultados consolidados por la Registraduría evidenciaron diferencias regionales marcadas entre ambos proyectos políticos.

Abelardo de la Espriella logró imponerse a nivel nacional y se convirtió en el presidente electo de Colombia tras una de las elecciones más reñidas de los últimos años. El candidato obtuvo ventaja en buena parte del centro del país, los Llanos Orientales y el Eje Cafetero.

Por su parte, Iván Cepeda concentró su mayor fortaleza electoral en la región Caribe, el Pacífico colombiano y varios departamentos de la Amazonía. Estas zonas fueron determinantes para mantener la disputa cerrada hasta el final del preconteo.

Departamentos que ganó Iván Cepeda

Según el mapa electoral de la segunda vuelta, los departamentos donde ganó Iván Cepeda fueron Amazonas, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

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¿Qué departamentos ganó De La Espriella en la segunda vuelta?

Entretanto, Abelardo De La Espriella obtuvo la mayoría de los votos en Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima.

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada fue la consolidación de un patrón geográfico definido. Mientras Cepeda dominó gran parte de la costa Caribe y el litoral Pacífico, De la Espriella fortaleció su respaldo en departamentos tradicionalmente asociados con sectores conservadores y de centroderecha.

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Así quedó el mapa político de Colombia tras segunda vuelta

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Mapa electoral en Colombia, segunda vuelta 2026.
Foto: captura de pantalla Registraduría.

El resultado final confirmó una contienda altamente polarizada y una distribución territorial del voto que refleja las distintas prioridades económicas, sociales y políticas de las regiones colombianas. La participación ciudadana fue clave para definir una elección que se resolvió por un margen estrecho.

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