Abelardo De La Espriella sacó la mayor votación de la historia en Antioquia y Medellín

Histórica votación en Antioquia por el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. El mandatario obtuvo la mayor votación registrada en la historia del departamento y de Medellín, con más de 2.100.000 votos, frente a los más de 1.000.009 votos que obtuvo Iván Cepeda en la segunda vuelta.

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, arrasó en las votaciones de Antioquia con 2.185.834 votos, equivalentes al 64,42 % del escrutinio. Es decir, obtuvo 460.000 votos más en comparación con la primera vuelta. Esta histórica votación se convirtió en la más grande de la historia del departamento, siendo la primera vez que un candidato supera la barrera de los 2.000.000 de votos.

El panorama no fue muy diferente en la ciudad de Medellín, donde Abelardo de la Espriella obtuvo 819.286 votos, superando los 676.358 que había conseguido en la primera vuelta. Los más de 120.000 votos adicionales en la segunda vuelta también dejaron un dato histórico en la capital antioqueña, donde el nuevo presidente alcanzó la mayor votación registrada hasta ahora, superando el registro que tenía Federico Gutiérrez desde 2023, con poco más de 700.000 votos.

Fue tal la supremacía del presidente electo que, de los 125 municipios del departamento, Abelardo de la Espriella ganó en 108 localidades, mientras que Iván Cepeda se impuso en Anorí, Apartadó, Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodó, El Bagre, Guadalupe, Murindó, Mutatá, Remedios, Segovia, Tarazá, Turbo, Valdivia, Vigía del Fuerte y Zaragoza.



Hablando del perdedor de la jornada, Iván Cepeda obtuvo en el departamento de Antioquia 1.133.681 votos, equivalentes al 33,41 %. Es decir, consiguió cerca de 325.000 votos más en comparación con la primera vuelta, cuando obtuvo el 25,41 % de la votación total de la región.

El panorama en Medellín no distó mucho de lo ocurrido en el resto del departamento, ya que en la capital antioqueña Iván Cepeda obtuvo 421.839 votos, equivalentes al 33,18 %. En otras palabras, logró cerca de 120.000 votos más en comparación con los resultados de la primera vuelta.

Cabe mencionar que tanto en Antioquia como en Medellín aumentó la participación electoral. Por ejemplo, en el departamento se pasó del 58,90 % al 62,93 %, lo que representa cerca de 220.000 votos adicionales. Mientras tanto, en Medellín la participación pasó del 65,60 % al 67,81 %, con cerca de 40.000 votos más.