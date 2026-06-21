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Abelardo De La Espriella ya habló con Donald Trump tras su victoria en segunda vuelta

El diálogo se produjo luego del respaldo público que Trump expresó durante la campaña y habría estado enfocado en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

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Abelardo De La Espriella
Foto: Blu Radio / ChatGPT
Por: Geovany Quintero Gómez
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

Horas después de que los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial lo dieran como ganador de las elecciones, Abelardo De La Espriella aseguró que ya sostuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le manifestó su respaldo y reconocimiento por la victoria electoral.

El mandatario electo hizo la revelación durante una declaración pública en la que también destacó el apoyo recibido desde distintos países tras conocerse los resultados de los comicios.

“Hace unos pocos minutos hablé con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria”, afirmó De La Espriella.

Según explicó, otros líderes internacionales también se han comunicado con él para felicitarlo por el resultado electoral. Entre ellos mencionó a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a través de su jefe de gabinete.

“Lo propio han hecho otros presidentes del mundo. Se acaba de comunicar conmigo el jefe de gabinete de la presidenta Giorgia Meloni y todas las democracias del mundo están reconociendo este triunfo”, señaló.

Llamado a respetar el resultado electoral

Durante su intervención, De La Espriella sostuvo que el resultado de las urnas debe ser respetado y aseguró que trabajará para garantizar que se cumpla la voluntad expresada por los ciudadanos en las elecciones.

Nosotros tenemos que defenderlo y así será porque el pueblo colombiano se pronunció. Aquí estamos, el vicepresidente electo y el presidente electo de la República para hacer que se respete, con el apoyo de la comunidad internacional y la Fuerza Pública, la voluntad popular”, manifestó.

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El presidente electo también reiteró algunas de las críticas que formuló durante la campaña contra el Gobierno y contra su rival político, Iván Cepeda, al tiempo que aseguró que su triunfo se produjo “contra todo pronóstico”.

“Un mensaje de unión para rescatar el país”

Pese al tono crítico de parte de su discurso, De La Espriella envió un mensaje de unidad nacional y afirmó que su propósito será gobernar para todos los colombianos.

El mensaje es de unión para rescatar entre todos el país, pero de respeto absoluto por el voto de cerca de 13 millones de colombianos que dijeron sí a la propuesta de la Patria Milagro que presentamos José Manuel Restrepo y yo”, expresó.

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Las declaraciones se conocen mientras avanza el escrutinio oficial de los votos y continúan las reacciones políticas dentro y fuera del país tras una de las elecciones presidenciales más cerradas de la historia reciente de Colombia.

Por su parte, el movimiento Salvación Nacional celebró el resultado electoral y aseguró que la victoria de De La Espriella representa una decisión soberana del pueblo colombiano, al tiempo que hizo un llamado a respetar las instituciones democráticas y el resultado de las urnas.

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