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Ciudadanía y mandatarios paisas celebraron la victoria de Abelardo De La Espriella

Los mandatarios antioqueños le pidieron al presidente electo trabajo conjunto y que la seguridad sea uno de los puntos que se prioricen en el Gobierno nacional

Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez (1).jpg
Andrés Julián Rendón y Fico Gutiérrez.
Foto: Campaña Andrés Julián Rendón.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

Una vez se conoció que Abelardo de la Espriella fue electo como presidente de Colombia, las reacciones no se dejaron esperar y, por ejemplo, decenas de personas salieron a sus balcones y con silbatos, ollas y otros elementos celebraron la victoria del nuevo mandatario nacional.

Por su parte, los mandatarios locales, que se encontraban constantemente en disputas con el presidente Gustavo Petro, salieron rapidamente a expresarse en sus redes sociales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, felicitó a de la Espriella y su fórmula vicepresidencial de quienes indicó, “dos personas preparadas y que aman profundamente nuestro país. Sé que ambos entienden la enorme responsabilidad que hoy tienen de gobernar para los colombianos que los eligieron y para los que no”.

El mandatario paisa aseguró en sus redes sociales que, “toda nuestra disposición para trabajar juntos y sacar adelante los proyectos para la gente. Abelardo tuvo un gran respaldo en Medellín y Antioquia, y José Manuel es un paisa más”.

"Quiero felicitar al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Los dos entienden seguramente y saben el reto que tenemos de país, gobernar para quienes votaron por ellos y para quienes no lo hicieron, unir al país, llevar bienestar. Es importante decir que desde Medellín estamos listos y dispuestos a trabajar con Abelardo como presidente, con José Manuel como vicepresidente, con todo su equipo para seguir sacando a Colombia adelante desde las regiones. Felicitaciones y a unir a Colombia", indicó el alcalde de Medellín.

Además, Gutiérrez envió un último mensaje al asegurar que, “es momento de dejar atrás el odio, la división y la confrontación permanente. La gente quiere resultados, seguridad, oportunidades reales y vivir mejor”.

Pero allí no quedaron las reacciones porque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien en su cuenta manifestó que, “¡ANTIOQUIA RESISTIÓ Y COLOMBIA SE SALVÓ! En esta tierra no pega el comunismo. Desde Antioquia deseamos sabiduría y acierto en la responsabilidad de conducir los destinos de Colombia. Que Dios los ilumine en cada decisión”.

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Además el mandatario departamental habló de los retos para Antioquia, “seguridad: recuperar la confianza, reactivar las órdenes de captura y los procesos penales suspendidos contra integrantes de Farc, Clan del Golfo y ELN. Salud: saldar las deudas que hoy tienen las EPS intervenidas con hospitales y clínicas, garantizando una atención digna y oportuna a los colombianos".

Rendón siguió dirigiéndose al nuevo presidente de Colombia y hablando de más retos, "vivienda: reactivar programas como Mi Casa Ya. Eso significa dinamismo para un sector que genera empleo, crecimiento y bienestar. Energía: garantizar la confiabilidad del sistema y adoptar decisiones que eviten riesgos de desabastecimiento. Descentralización: avanzar hacia una mayor autonomía fiscal regional. Así los territorios contarán con más herramientas para impulsar su propio desarrollo”.

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