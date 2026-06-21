Ciudadanía y mandatarios paisas celebraron la victoria de Abelardo De La Espriella

Una vez se conoció que Abelardo de la Espriella fue electo como presidente de Colombia, las reacciones no se dejaron esperar y, por ejemplo, decenas de personas salieron a sus balcones y con silbatos, ollas y otros elementos celebraron la victoria del nuevo mandatario nacional.

Por su parte, los mandatarios locales, que se encontraban constantemente en disputas con el presidente Gustavo Petro, salieron rapidamente a expresarse en sus redes sociales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, felicitó a de la Espriella y su fórmula vicepresidencial de quienes indicó, “dos personas preparadas y que aman profundamente nuestro país. Sé que ambos entienden la enorme responsabilidad que hoy tienen de gobernar para los colombianos que los eligieron y para los que no”.

El mandatario paisa aseguró en sus redes sociales que, “toda nuestra disposición para trabajar juntos y sacar adelante los proyectos para la gente. Abelardo tuvo un gran respaldo en Medellín y Antioquia, y José Manuel es un paisa más”.



"Quiero felicitar al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Los dos entienden seguramente y saben el reto que tenemos de país, gobernar para quienes votaron por ellos y para quienes no lo hicieron, unir al país, llevar bienestar. Es importante decir que desde Medellín estamos listos y dispuestos a trabajar con Abelardo como presidente, con José Manuel como vicepresidente, con todo su equipo para seguir sacando a Colombia adelante desde las regiones. Felicitaciones y a unir a Colombia", indicó el alcalde de Medellín.

#Video Así se celebra por las calles de #Medellín, el triunfo de #AbelardoDeLaEspriella en la segunda vuelta de la presidencia de la República. En Edificios de la Comuna de #ElPoblado también se hizo con vuvuzelas. #VocesySonidos pic.twitter.com/k2nJXjLQvL — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 21, 2026

Además, Gutiérrez envió un último mensaje al asegurar que, “es momento de dejar atrás el odio, la división y la confrontación permanente. La gente quiere resultados, seguridad, oportunidades reales y vivir mejor”.

Pero allí no quedaron las reacciones porque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien en su cuenta manifestó que, “¡ANTIOQUIA RESISTIÓ Y COLOMBIA SE SALVÓ! En esta tierra no pega el comunismo. Desde Antioquia deseamos sabiduría y acierto en la responsabilidad de conducir los destinos de Colombia. Que Dios los ilumine en cada decisión”.

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Además el mandatario departamental habló de los retos para Antioquia, “seguridad: recuperar la confianza, reactivar las órdenes de captura y los procesos penales suspendidos contra integrantes de Farc, Clan del Golfo y ELN. Salud: saldar las deudas que hoy tienen las EPS intervenidas con hospitales y clínicas, garantizando una atención digna y oportuna a los colombianos".

Rendón siguió dirigiéndose al nuevo presidente de Colombia y hablando de más retos, "vivienda: reactivar programas como Mi Casa Ya. Eso significa dinamismo para un sector que genera empleo, crecimiento y bienestar. Energía: garantizar la confiabilidad del sistema y adoptar decisiones que eviten riesgos de desabastecimiento. Descentralización: avanzar hacia una mayor autonomía fiscal regional. Así los territorios contarán con más herramientas para impulsar su propio desarrollo”.