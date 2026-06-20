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Consternación en Santa Bárbara, Antioquia: lideresa social fue asesinada en su vivienda

Mónica Eugenia Sánchez Román fue hallada en su casa con un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza.

Arma de fuego.jpg
Arma de fuego
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Autoridades en el municipio de Santa Bárbara están tras la pista de los responsables del asesinato de una reconocida lideresa social que fue hallada sin vida en las últimas horas en su vivienda, en zona urbana de esta localidad del Suroeste de Antioquia.

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366581_Tarazá. Foto: BLU Radio
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Fue el sonido de disparos los que alertaron a los habitantes del barrio Los Almendros quienes dieron aviso a la Policía y encontraron sin vida a la mujer identificada como Mónica Eugenia Sánchez Román, de 54 años de edad.

Según el alcalde de Santa Bárbara, Jorge Mario Quintana, se trata de una persona reconocida por liderar desde hace más de una década diferentes procesos comunitarios y políticos. Sánchez fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de su barrio, candidata a la Asamblea de Antioquia e incluso asistía frecuentemente a la sesiones del Concejo Municipal por lo que era distinguida cariñosamente como ‘la concejal número 14’.

El mandatario sostuvo que a la espera de un informe detallado por parte de entidades judiciales, la principal hipótesis del caso es que se trató de un ataque sicarial.

Escena del crimen
Foto: referencia, AFP

"La Policía bajó y la encontró en su propia casa. Aún no tenemos como el informe real que pueda determinar las causas de la muerte inicialmente. Si se maneja la hipótesis de que por un ataque sicarial", indicó Quintana.

En la mañana de este 20 de junio se realizará un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación en articulación con la Gobernación de Antioquia y no se descarta el ofrecimiento de recompensa por información que permita dar con el paradero de los victimarios.

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Autoridades locales resaltaron que hasta el momento no tenían ningún tipo de reporte sobre amenazas contra esta lideresa ya fuera por motivos de su labor social o por asuntos personales.

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