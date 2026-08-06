Videos y huellas, claves para órdenes de captura de responsables de crimen de empresario en Envigado

Autoridades de seguridad y judiciales siguen adelantando labores para esclarecer cuanto antes el crimen del empresario Julián Escobar Jiménez, asesinado con 24 disparos de arma de fuego por un par de sicarios el pasado 3 de agosto en el parqueadero del mall Las Palmas.

Recientemente, la Policía destacó que avanzan por buen camino las investigaciones del caso en el que ya hay están establecidas plenamente la ruta de fuga y las características físicas de los señalados victimarios que terminaron huyendo en un bus de transporte intermunicipal con dirección al municipio de El Retiro.

Según el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, los avances alcanzados en el proceso están a punto de derivar en la solicitud para que se expida una orden de captura contra los dos hombres que llegaron con cascos de moto y en un vehículo gris para atentar contra el comerciante de aguacate de 38 años de edad.

"Ya tenemos todas las características morfológicas de ellos, ya tenemos los videos, ya también le adelantamos una exploración clofoscópica al vehículo. Estamos en esa en el análisis de esas huellas digitales, y con base en eso vamos a solicitar las órdenes de captura", indicó.



Hipótesis

Sobre las razones del cruento ataque, el general Bello confirmó que se manejan varias hipótesis, pero que aún no pueden darse a conocer en medio del proceso judicial que próximamente podría tener en poder de la justicia a los responsables.

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De igual manera se conoció que en medio de la huida de los sicarios está identificada una motocicleta en la que inicialmente trataron de huir antes de tomar el vehículo de servicio público.