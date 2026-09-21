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Sin respuestas: bebé de Nechí lleva 10 días esperando remisión y su estado es crítico

El bebé permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica de la Clínica Materno Infantil Casa del Niño, en Montería, Córdoba, donde fue diagnosticado con una infección respiratoria aguda grave.

bebé esperando Nechí.jpg
Bebé Nechí, Antioquia.
Foto: NP Noticias
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Sin respuestas: 10 días lleva un bebé del municipio de Nechí, Antioquia, esperando una remisión a un hospital de mayor nivel. El gobernador Andrés Julián Rendón denunció que las demoras son por parte de Coosalud

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció las demoras de la EPS Coosalud en el traslado de Juan José Barroso Betín, un bebé de tres meses, oriundo de Nechí, cuyo estado de salud se deteriora mientras permanece hospitalizado.

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A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que el menor lleva 10 días esperando una remisión y señaló que, desde el primer momento, la Secretaría de Salud de Antioquia gestionó el traslado, así como la consecución de una cama y los equipos necesarios para su tratamiento.

“Por esta negligencia, se perdieron días valiosos para que el bebé pueda recuperarse”, afirmó Rendón, quien anunció que la Gobernación acudió a la Superintendencia Nacional de Salud para intervenir en el caso.

Según el gobernador, la entidad ya intervino para gestionar el traslado del menor a Bogotá, donde una institución médica confirmó su aceptación. Por eso, exigió a Coosalud garantizar el desplazamiento de manera inmediata.

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El bebé permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica de la Clínica Materno Infantil Casa del Niño, en Montería, Córdoba, donde fue diagnosticado con una infección respiratoria aguda grave.

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De acuerdo con la información entregada por sus familiares, Juan José requiere una terapia de oxigenación por membrana extracorpórea, conocida como ECMO, la cual no está disponible en Montería. Aunque inicialmente se había reportado la aceptación de un centro médico en Barranquilla para que fuera remitido a allí, el traslado no se concretó por la falta de una ambulancia medicalizada aérea.

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