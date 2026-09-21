En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en La Macarena
Incendio en Villa de Leyva
Vigilancia en Transmilenio
Delcy Rodríguez ONU
Alejandro Eder

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Operario de Emvarias murió arrollado por vehículo recolector mientras trabajaba en Medellín

Operario de Emvarias murió arrollado por vehículo recolector mientras trabajaba en Medellín

El caso se registró, puntualmente, en el corregimiento de San Cristóbal; autoridades judiciales ya se encuentran investigando el suceso.

Muerte de operario de basuras en Medellín.jpg
Muerte de operario de basuras en Medellín.
Foto: suministrada
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Un operario de Empresas Varias de Medellín murió arrollado por un vehículo recolector cuando se encontraba laborando en el corregimiento de San Cristóbal. La empresa lamentó lo ocurrido

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Autoridades judiciales y de movilidad investigan la muerte de un operario de Empresas Varias de Medellín que murió mientras desarrollaba sus labores tras ser arrollado por un vehículo recolector.

Últimas noticias

Colombiano accidentado en USA.jpg
Antioquia

Familia de paisa en coma tras accidente en Boston pide visa humanitaria para viajar a EE. UU.

Julián Hincapié comunicador desaparecido en Anorí.
Antioquia

Un vecino sería el principal sospechoso de desaparición de comunicador comunitario en Anorí

Los hechos ocurrieron en la calle 70 con Carrera 153 en la vereda El Uvito del corregimiento de San Cristóbal donde la víctima fue identificada como Jonatan Ocampo García.

Videos de cámaras de seguridad de la zona registraron la situación en la que aparentemente Ocampo intentaba subir al vehículo que estaba en movimiento por una escalera lateral. Sin embargo, no lo logró y terminó siendo arrollado por las llantas traseras del camión.

Desde Emvarias lamentaron lo sucedido y detallaron que la víctima era un joven operario de recolección de la Fundación Universidad de Antioquia, entidad que presta sus servicios a Emvarias.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De igual manera, el alcalde Federico Gutiérrez expresó su pesar por lo sucedido a través de su cuenta en X: “A sus familiares, amigos y compañeros de trabajo les envío un abrazo y toda mi solidaridad en este momento de profundo dolor”, escribió.

Publicidad

Desde la compañía también manifestaron que brindan acompañamiento psicológico y social a los familiares del funcionario con un año de antigüedad en su cargo.

Relacionados

Noticias de hoy

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad