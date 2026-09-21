Operario de Emvarias murió arrollado por vehículo recolector mientras trabajaba en Medellín

Un operario de Empresas Varias de Medellín murió arrollado por un vehículo recolector cuando se encontraba laborando en el corregimiento de San Cristóbal. La empresa lamentó lo ocurrido

Autoridades judiciales y de movilidad investigan la muerte de un operario de Empresas Varias de Medellín que murió mientras desarrollaba sus labores tras ser arrollado por un vehículo recolector.

Los hechos ocurrieron en la calle 70 con Carrera 153 en la vereda El Uvito del corregimiento de San Cristóbal donde la víctima fue identificada como Jonatan Ocampo García.

Videos de cámaras de seguridad de la zona registraron la situación en la que aparentemente Ocampo intentaba subir al vehículo que estaba en movimiento por una escalera lateral. Sin embargo, no lo logró y terminó siendo arrollado por las llantas traseras del camión.



Desde Emvarias lamentaron lo sucedido y detallaron que la víctima era un joven operario de recolección de la Fundación Universidad de Antioquia, entidad que presta sus servicios a Emvarias.

Un operario de Empresas Varias de Medellín murió arrollado por un vehículo recolector cuando se encontraba laborando en el corregimiento de San Cristóbal. La empresa lamentó lo ocurrido. #VocesySonidos pic.twitter.com/KaLK3Qllko — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 21, 2026

De igual manera, el alcalde Federico Gutiérrez expresó su pesar por lo sucedido a través de su cuenta en X: “A sus familiares, amigos y compañeros de trabajo les envío un abrazo y toda mi solidaridad en este momento de profundo dolor”, escribió.

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Desde la compañía también manifestaron que brindan acompañamiento psicológico y social a los familiares del funcionario con un año de antigüedad en su cargo.