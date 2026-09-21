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Un vecino sería el principal sospechoso de desaparición de comunicador comunitario en Anorí

Durante 2026 en Antioquia se han registrado 47 agresiones contra periodistas, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa.

Julián Hincapié comunicador desaparecido en Anorí.
Julián Hincapié comunicador desaparecido en Anorí.
Foto: Gobernación de Antioquia.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Mientras la fuerza pública y organismos judiciales continúan con las respectivas investigaciones, en las últimas horas se han conocido nuevos detalles sobre la desaparición de Julián Hincapié, un reconocido comunicador comunitario del municipio de Anorí sobre quien se perdió todo rastro desde el pasado 10 de septiembre.

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Según la versión de su esposa, Katy Zapata, ese día Julián salió de su vivienda en el barrio La Playa en compañía de un vecino que había conocido hace poco manifestando que iban a un sector conocido como Las Lomitas, distante a unos 30 minutos, “a llevar un mercurio”.

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Luego de eso los familiares no tuvieron más información de Julián, sin embargo, lo que ahora más los inquieta es que el vecino sí regresó de este lugar, pero no lograron obtener más información sobre lo ocurrido porque pocos días después del hecho se marchó de su residencia. Esto, de acuerdo a Zapata, podría distinguirlo como principal sospechoso del hecho.

"Yo le pregunté y él lo que me dijo fue eso, que Julián se había dizque devuelto de donde tenían que llevar el mercurio en una moto y no. Y yo fui a preguntar por allá y nunca, nunca, nunca lo vieron. Pues, a Julián sí lo vieron subir con él, pero nunca bajar", relató.

Sobre el caso y a la espera de nuevos reportes de las autoridades, el defensor de derechos humanos Óscar Yesid Zapata manifestó que ya se activaron incluso las gestiones con organizaciones internacionales en caso que el comunicador estuviera en poder de algún grupo armado y se requiriera su intermediación.

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"Lo que aconsejamos a sus familiares y amigos fue establecer las denuncias para que se reactivaran las rutas urgentes de búsqueda con el Estado. Y también abrimos unos canales con organizaciones internacionales, por si es del caso, para que se establezcan coordinaciones humanitarias, en caso de que sean necesarias", señaló Zapata.

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A la solicitud sobre su búsqueda urgente pronto retorno se sumó la Fundación para la Libertad de Prensa desde donde indicaron que durante 2026 en Antioquia se han registrado 47 agresiones contra periodistas y Antioquia aparece como el segundo departamento más peligroso para el ejercicio de estas labores.

Familiares de Julián aseguran que previo a lo ocurrido no tenían información sobre inconvenientes o amenazas previas que hubieran podido motivar cualquier tipo de ataque o riesgo para su integridad.

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