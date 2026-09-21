Tras 16 horas de búsqueda, apareció muerto joven en Marinilla, Antioquia: tenía signos de violencia

Hay consternación en el Oriente de Antioquia tras el fatal desenlace que tuvo la búsqueda que por varias horas desplegaron autoridades judiciales y organismos de socorro de un joven de 18 años de edad en el municipio de Marinilla.

Se trata de Carlos Andrés Muñoz Ocampo, quien había sido reportado como desaparecido 16 horas antes y que según confirmó la administración de ese municipio, su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de la vereda La Primavera, con heridas ocasionadas por arma blanca.

Aunque las circunstancias de los hechos son materia de investigación, preliminarmente se ha conocido que Muñoz había llegado a esta zona del municipio con un grupo de personas y ocurrió una riña o confrontación después de la cual se perdió todo contacto hasta encontrarlo sin vida después de las acciones desplegadas por la Secretaría de Seguridad, la Policía y el Cuerpo de Bomberos.

También se ha conocido que otro joven que departía con la víctima también resultó herido, logró salir de la zona por sus mismos medios y recibir atención médica en un centro asistencial.



Este lunes se realizarán las honras fúnebres de este joven reconocido en el municipio por su liderazgo juvenil. Carlos Andrés patrocinaba un equipo de fútbol local, practicaba la capoeira y también integró el grupo de scouts.