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En tiroteo terminó operativo de rescate de 4 personas en Antioquia: abatieron dos captores

Los hechos, ocurridos en el municipio de Gómez Plata, son atribuidos al frente 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá'.

Abatidos durante operativo de rescate en Antioquia.jpg
Abatidos durante operativo de rescate en Antioquia.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

El rescate de cuatro personas que permanecían secuestradas en zona rural de Gómez Plata terminó en un enfrentamiento armado entre la fuerza pública y presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc.

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El procedimiento se desarrolló luego de que las autoridades obtuvieran información sobre el lugar donde permanecían retenidas desde hace tres días. Hasta allí llegaron tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada, con apoyo de la Sijín de la Policía Antioquia y la Fiscalía Especializada 75.

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La incursión desencadenó un intercambio de disparos con los cinco hombres que, según la información de inteligencia, estarían encargados de custodiar a los secuestrados y pertenecerían a la comisión de seguridad de alias ‘La Mona’.

En el enfrentamiento murieron dos presuntos integrantes de la organización, entre ellos alias ‘Huevo’, señalado por las autoridades como cabecilla de la comisión, y una mujer que sería su compañera sentimental. Además, alias ‘Jaír’ o ‘Sebastián’ fue capturado y resultó herido durante la operación. Al respecto el general Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada.

"En el lugar fueron incautados cino fusiles, una pistola, 12 proveedores, más de 900 cartuchos, radios de comunicación y ocho teléfonos celulares, afectando las capacidades armadas y logísticas de esta comisión criminal", sostuvo Caycedo.

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Una menor de edad que hacía parte del grupo de personas rescatadas también sufrió heridas. Recibió atención inicial de un enfermero de combate y posteriormente fue trasladada, junto con los demás heridos, a un centro asistencial de Bello para recibir atención especializada.

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Las autoridades también señalaron que las acciones de esta estructura liderada desde el orden central por alias ‘Calarcá’ habrían tenido impacto en municipios como Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Angostura, donde su actividad criminal habría generado presión sobre comunidades y sectores productivos de la región.

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