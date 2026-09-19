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Ejército rescató a cuatro secuestrados y abatió a alias 'Huevo' de las disidencias de ‘Calarcá’

En el operativo militar realizado en el municipio de Gómez Plata, Antioquia, también hay dos menores recuperados, es decir, estaban reclutados forzosamente.

Ejército rescató a cuatro secuestrados y abatió a alias Huevo de las disidencias de ‘Calarcá’.
Ejército rescató a cuatro secuestrados y abatió a alias Huevo de las disidencias de ‘Calarcá’. Suministrada.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

En la zona rural de Gómez Plata, en el nordeste de Antioquía, cuatro personas civiles que permanecían secuestradas desde el pasado jueves 17 de septiembre fueron liberadas.

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En medio de la operación militar del Ejército Nacional, dos presuntos integrantes de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ murieron y otro, señalado como cabecilla de una comisión armada, fue capturado.

Ejército rescató a cuatro secuestrados y abatió a alias Huevo de las disidencias de ‘Calarcá’.
Ejército rescató a cuatro secuestrados y abatió a alias Huevo de las disidencias de ‘Calarcá’. Suministrada.

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Según las autoridades, entre las dos personas fallecidas que dejó la operación estaría alias ‘Huevo’, señalado como cabecilla de la comisión de seguridad de alias ‘La Mona’, junto con su compañera sentimental. El tercer integrante de la estructura fue capturado herido, según informó el comandante de la Cuarta Brigada.

De acuerdo con el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada, las autoridades recuperaron a dos adolescentes reclutados, un menor de 16 años, y otra de 15 años, quien resultó herida durante los hechos y recibió atención médica por parte de los enfermeros de combate del Ejército.

En el operativo, las autoridades incautaron cinco fusiles, una pistola, 12 proveedores, más de 900 cartuchos, radios de comunicación y ocho teléfonos celulares. El Ejército señaló que esta estructura estaría relacionada con acciones criminales contra comerciantes, agricultores, ganaderos y empresarios del norte de Antioquia, a quienes habría generado intimidación.

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