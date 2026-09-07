Balance de FF. MM.: más de 40 muertos en operaciones militares en el primer mes de De La Espriella

Durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 6 de septiembre de 2026, las Fuerzas Militares reportaron 1.030 afectaciones contra grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada y estructuras criminales en Colombia.

El balance registra 916 capturas, 52 sometimientos, mas de 40 muertes en desarrollo de operaciones, sumando la operación Amón, la operación Azarías, ambas con bombardeo, el bombardeo también en Catatumbo contra el ELN y la operación contra las disidencias de Iván Mordisco en Nariño. También se reportaron por lo menos 34 menores recuperados y dos presentaciones voluntarias.

Ejército de Colombia. X: @Ejercito_Davaa

La mayor cantidad de capturas correspondió a grupos de delincuencia común, con 609 casos, seguidos por los grupos de delincuencia organizada, con 94, y el Clan del Golfo, con 90. En cuanto a los grupos armados organizados, se registraron 35 capturas relacionadas con el ELN y 23 con las disidencias de las Farc de las distintas facciones.

En materia de material de guerra, fueron incautadas 310 armas cortas, 73 armas largas, 10 armas de acompañamiento, 1.229 artefactos explosivos y 734 unidades de explosivos. Además, las autoridades decomisaron 67.971 municiones.



El informe también reporta resultados contra la minería ilegal. En este frente fueron capturadas 74 personas, intervenidas 21 dragas, 13 dragones, 23 unidades de maquinaria amarilla, 58 equipos adicionales y 121 unidades de producción minera o socavones.

En la lucha contra el narcotráfico, el balance registra la incautación de 29.363 kilogramos de cocaína y 12.295 kilos de marihuana.