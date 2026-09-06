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Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella se comunicó con familias de militares asesinados en Ocaña

Presidente De La Espriella se comunicó con familias de militares asesinados en Ocaña

El mandatario expresó su solidaridad con las familias y aseguró que sus muertes no quedarán impunes.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia
Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia
AFP
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el ataque con drones cargados con explosivos contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, que dejó tres militares muertos y cuatro heridos. El mandatario aseguró que se comunicó con los familiares de las víctimas y expresó su solidaridad por lo ocurrido.

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Las víctimas fueron identificadas como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlos Marrugo Manjarrez. Este último permanecía bajo atención médica tras resultar herido durante el ataque, pero falleció pese a los esfuerzos del personal de salud.

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“Sus muertes no quedarán impunes. Vamos a encontrar a los responsables y haremos caer sobre ellos todo el peso de la fuerza legítima del Estado y de las leyes de la República”, afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El presidente también lanzó una advertencia a los responsables del ataque y sostuvo que cada muerte de integrantes de la fuerza pública tendrá una respuesta por parte del Estado. “Cada gota de sangre de nuestros héroes y ciudadanos, será cobrada con creces”, aseveró

El ataque ocurrió en la noche del viernes 4 de septiembre y fue atribuido al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. El cantón militar fue atacado con drones acondicionados con explosivos y posteriormente se registraron combates. Una aeronave de la Fuerza Aérea también resultó afectada.

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Tras el atentado, De La Espriella también anunció que diseñará, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo.

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“Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”, sostuvo

El mandatario había señalado además que su Gobierno buscará afectar las estructuras y las fuentes de financiación de los grupos armados que operan en esta zona del país.

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