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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Asciende a tres los militares muertos por ataque con drones en Ocaña, Norte de Santander

Asciende a tres los militares muertos por ataque con drones en Ocaña, Norte de Santander

El militar había resultado herido en medio del ataque con 16 drones cargados con explosivos.

Jhon Carlos Marrugo Manjarrez murió por ataque en Ocaña.
Jhon Carlos Marrugo Manjarrez murió por ataque en Ocaña.
Foto: Fuerzas Militares
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

El Ejército Nacional confirmó este sábado la muerte del soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez luego del ataque perpetrado con drones cargados de explosivos contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander.

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"A su familia y seres queridos extendemos nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame en este difícil momento. Como institución, hemos dispuesto un equipo humano para brindar acompañamiento integral a sus familiares", indicó la Segunda División del Ejército en su cuenta de X.

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El militar permanecía bajo atención médica tras resultar herido en este hecho, pero falleció pese a los esfuerzos del personal de salud que atendía su condición.

Vale recordar que este ataque, en la noche del viernes, había dejado dos militares muertos y otros cinco lesionados. Ahora asciende a tres los fallecidos y cuatro los que permanecen heridos, intentado recuperarse de este ataque que del cual el ELN es el señalado responsable.

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Este atentado ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche y las autoridades lo atribuyeron al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

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Las explosiones también afectaron una aeronave de la Fuerza Aérea y parte de la infraestructura militar. El Ejército activó sus protocolos de seguridad y adelanta la evaluación de los daños.

Ante el ataque, el presidente Abelardo De La Espriella expresó solidaridad con las familias de las víctimas y anunció una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo, enfocada en combatir las estructuras, cabecillas, finanzas y economías ilícitas de los grupos armados que operan en la región.

"Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal", señaló el mandatario en su cuenta de X.

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Por este ataque se decretó el toque de queda en Ocaña para evitar otro atentado que pudiera afectar a la fuerza pública o a la población civil.

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