Debajo de los escritorios: así se protegieron estudiantes durante ataque con drones en Ocaña

Momentos de angustia vivieron cerca de 800 estudiantes y docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, durante el ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar El Trapiche.

Vale recordar que la institución educativa está ubicada muy cerca de la unidad militar, por lo que quienes se encontraban en clase tuvieron que permanecer dentro de los salones y buscar refugio ante las detonaciones y los disparos.

En medio del temor, varios estudiantes se protegieron debajo de los pupitres, mientras intentaban resguardarse de los efectos del ataque ocurrido en horas de la noche. Un video conocido durante la noche del viernes evidencia la tensión que se vivió dentro de las aulas, mientras los jóvenes permanecían agachados y buscaban mantenerse a salvo ante la situación de orden público.

El ataque comenzó alrededor de las 7:15 de la noche contra el cantón militar El Trapiche, ubicado en las afueras de Ocaña, sobre la vía que conduce hacia Ábrego y Cúcuta. De acuerdo con el informe radial, al menos 16 drones cargados con explosivos fueron utilizados contra la unidad militar, ocasionando daños en diferentes instalaciones y dejando cinco militares heridos. Posteriormente, se registraron combates en una zona rural cercana entre integrantes del ELN y las Fuerzas Militares.



No hay clases este sábado

La cercanía del campus universitario con el batallón llevó a las directivas de la Universidad Francisco de Paula Santander a suspender las clases durante este sábado. El director de la institución, Edwin Espinel, tomó la decisión junto con las directivas con el propósito de proteger a estudiantes y docentes, teniendo en cuenta además los controles de seguridad desplegados en las vías de acceso a la zona.

Publicidad

La situación también generó preocupación por la ubicación de otras infraestructuras consideradas importantes para Ocaña. En inmediaciones del Batallón Santander se encuentran una subestación eléctrica que permite suministrar energía al municipio y a la provincia, además de la planta de captación de agua potable que abastece a la población. Por esta razón, las autoridades mantienen vigilancia sobre el sector mientras avanzan las verificaciones tras el ataque.

#Atención A esta hora es atacado el Batallón Santander en Ocaña. Habitantes de la zona reportan múltiples detonaciones y ráfagas de fusil. #VocesySonidos pic.twitter.com/DUkTx1ePv6 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 5, 2026

El hecho dejó dos militares muertos, el capitán Marco David Parajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, además de cinco uniformados heridos.

Capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo. Foto: Fuerzas Militares

Mientras las autoridades atribuyeron el ataque al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido. Entre tanto, Ocaña permanece bajo medidas especiales de seguridad y con una comunidad todavía afectada por la zozobra provocada por la violencia.