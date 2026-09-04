"Utilizaron más de 16 drones": secretario de Gobierno de Ocaña sobre hostigamiento al Ejército

Un fuerte hostigamiento contra una instalación militar en Ocaña, Norte de Santander, habría sido ejecutado con más de 16 drones, además de ataques con artillería. La situación generó afectaciones al interior del batallón y activó un amplio dispositivo de seguridad en la zona.

El secretario de Gobierno de Ocaña entregó detalles de la situación en Recap Blu, de Blu Radio, y confirmó que los responsables del ataque utilizaron tecnología aérea para intentar hostigar las instalaciones del Ejército Nacional.

“Al parecer fueron más de 16 drones los que utilizaron”, explicó el funcionario, quien agregó que el ataque estuvo acompañado de un ejercicio de artillería que involucró tanto a las unidades militares como a los integrantes del grupo armado que habría perpetrado el hostigamiento.

La ubicación del batallón aumentó la preocupación de las autoridades, debido a que en sus inmediaciones se encuentran la Universidad Francisco de Paula Santander, instituciones educativas, infraestructura energética y otros activos considerados estratégicos para Ocaña.



Hasta el momento del reporte, las autoridades indicaron que no había civiles heridos por el ataque al batallón. Los afectados eran militares, mientras equipos de emergencia adelantaban labores para establecer si había más personas lesionadas dentro de la instalación militar.

La emergencia también provocó el sobrevuelo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana sobre el sector. Según explicó el secretario de Gobierno, desde la aeronave se realizaron disparos, situación que generó preocupación entre los habitantes de esta zona de Ocaña.

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Ocaña decretará toque de queda tras hostigamiento al batallón

Como consecuencia de la situación de orden público, las autoridades anunciaron un toque de queda en Ocaña a partir de las 10 de la noche. La medida busca reducir la circulación de personas mientras continúan las labores de seguridad y vigilancia en el municipio.

“Lo importante es que la comunidad cañera entienda que se va a decretar un toque de queda y que todos, por seguridad, debemos estar en casa”, explicó el secretario de Gobierno durante la entrevista con Blu Radio.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de Ocaña para permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantiene el operativo militar y policial en diferentes sectores del municipio.

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Además, el municipio cuenta con sistemas antidrones destinados a reforzar la protección de puntos estratégicos. Estos dispositivos se encuentran disponibles para establecer perímetros de seguridad alrededor de instalaciones como la Policía, la Fiscalía y sectores del batallón de infantería.

Más de 800 estudiantes fueron evacuados por el ataque en Ocaña

La cercanía del batallón con centros educativos obligó a activar protocolos de emergencia. En medio del hostigamiento, más de 800 estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander fueron evacuados para evitar que quedaran expuestos al enfrentamiento.

“En ese momento más de 800 estudiantes estaban recibiendo clases en esta instalación. Tocó generar, de la mano con el director de la universidad, un protocolo de evacuación”, explicó el secretario de Gobierno de Ocaña.

El procedimiento permitió evacuar rápidamente a los estudiantes que permanecían en la universidad. Las autoridades también activaron rutas para quienes se movilizaban en vehículos particulares y transporte público, con el objetivo de facilitar su regreso a casa.

La medida de emergencia también se extendió a la Normal Superior de Ocaña, donde se desarrollaban actividades académicas durante la noche. Los estudiantes de esta institución igualmente pudieron ser evacuados ante la situación de seguridad registrada cerca del batallón.

Según el reporte entregado por las autoridades, los estudiantes evacuados ya se encontraban en sus viviendas. La prioridad durante el hostigamiento fue proteger a la población civil que permanecía en instituciones educativas ubicadas cerca de la instalación militar.

¿Por qué atacaron el batallón del Ejército en Ocaña?

El secretario de Gobierno explicó que el sector donde ocurrió el ataque tiene una importancia estratégica por la concentración de infraestructura militar y servicios esenciales para el municipio de Ocaña.

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Dentro del terreno militar se encuentran instalaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido y otros batallones. En los alrededores también están una subestación eléctrica, la planta de servicios públicos que suministra agua potable y la Universidad Francisco de Paula Santander.

A esto se suma la ubicación geográfica del batallón, que limita con una zona montañosa que conecta con veredas cercanas al Catatumbo. Esta condición, según las autoridades, representa un desafío adicional para las labores de seguridad.

“Detrás del batallón empiezan unas montañas que en un lapso de 15, 20 minutos usted ya está cerca a unas veredas que comunican con el Catatumbo”, explicó el funcionario.

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Las autoridades reconocen que las características del terreno dificultan la protección de toda esta zona con las capacidades actuales. Por esa razón, se viene trabajando con el Ejército para fortalecer la seguridad y responder a las acciones de los grupos armados.

Gobierno analiza refuerzo de seguridad para Ocaña

Ante el ataque con drones contra el batallón, las autoridades locales pidieron al Gobierno Nacional adoptar nuevas medidas para reforzar la seguridad en Ocaña. La solicitud contempla tanto un aumento del pie de fuerza como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas.

El secretario de Gobierno señaló que el alcalde de Ocaña mantiene comunicación permanente con el ministro de Defensa, quien ya tendría conocimiento de los hechos registrados en el municipio de Norte de Santander.

La situación también había sido abordada durante un consejo de seguridad interregional realizado en Aguachica, donde las autoridades expusieron las dificultades de orden público que se vienen presentando en esta zona del país.

“Esperamos que se tomen las medidas necesarias por parte del Gobierno Nacional para poder reforzar tanto en pie de fuerza como en temas tecnológicos”, señaló el funcionario en Recap Blu, de Blu Radio.