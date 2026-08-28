Nueve militares habrían desviado más de $100 millones para alimentación de tropas en Ocaña

La Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve integrantes del Ejército Nacional, entre oficiales, suboficiales y un uniformado en retiro, señalados de presuntamente desviar más de 100 millones de pesos destinados a la alimentación de las tropas de un batallón ubicado en Ocaña, Norte de Santander.

Los procesados fueron identificados como los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala; y el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo.

De acuerdo con la investigación, entre abril y octubre de 2024, los hoy judicializados habrían aprovechado las funciones que desempeñaban para apropiarse de recursos públicos destinados al suministro de raciones alimentarias para los soldados.

Nueve integrantes del Ejército Nacional fueron judicializados por su presunta participación en un caso de corrupción. Los militares se habrían apropiado de $100 millones destinados para la alimentación de soldados del batallón de Ocaña, Norte de Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/WibcByYWiJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 28, 2026

La Fiscalía señala que, presuntamente, los involucrados habrían alterado documentos y suscrito planillas para intentar ocultar las irregularidades. En dichos registros se certificaba la supuesta entrega de víveres secos a seis pelotones, aunque las cantidades reportadas no corresponderían a las necesidades reales de la unidad militar.



Además, según las evidencias recopiladas, en las planillas aparecían alimentos destinados a escuadras que no estaban agregadas operacionalmente al batallón. También se habrían registrado raciones para uniformados que se encontraban en novedades administrativas o adelantaban actividades de entrenamiento y reentrenamiento en Aguachica, Cesar.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander imputó a los nueve procesados, de acuerdo con su posible participación, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Los cargos formulados por la Fiscalía no fueron aceptados por los involucrados.

Judicializan a nueve militares por presunto desvío de más de $100 millones. Según la investigación, los procesados desviaron recursos destinados al suministro de alimentos para los soldados de un batallón ubicado en Ocaña, Norte de Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/HnvIHyF4ah — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 27, 2026

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Las capturas fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en diferentes municipios y ciudades del país: Bogotá, Cúcuta, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, Fusagasugá, Nilo, Puerto Boyacá, Caucasia y Túquerres.

El caso se relaciona con el manejo de recursos públicos destinados a garantizar la alimentación de los integrantes de la Fuerza Pública. La investigación busca determinar el alcance de las presuntas irregularidades y la responsabilidad individual de los nueve procesados.

