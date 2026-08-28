Empréstito para obras en Bucaramanga sigue suspendido mientras juez decide medida cautelar

El empréstito por más de $500.000 millones que pretende contratar la Alcaldía de Bucaramanga para financiar varias obras de infraestructura continúa suspendido, mientras la justicia resuelve la demanda presentada contra el acuerdo municipal que autorizó la operación.

El secretario de Hacienda de Bucaramanga, Francisco Gómez, explicó que, por ahora, el acuerdo municipal no ha sido anulado, pero sobre esta pesa una medida cautelar que ordenó su suspensión provisional.

“En este momento está demandado precisamente el acuerdo. No está nulo de momento, sigue vigente, pero sí fue declarada una suspensión provisional, que es una medida cautelar de suspensión del acuerdo municipal”, señaló el funcionario.

Ante esta decisión, la Administración Municipal presentó un recurso de reposición y, de manera subsidiaria, uno de apelación. Ahora esperan que la juez que lleva el proceso determine si mantiene o levanta la medida cautelar.



En caso de que la decisión sea desfavorable para el Municipio y se mantenga la suspensión, el recurso de apelación pasaría al Tribunal Administrativo de Santander, cuyos magistrados tendrían que pronunciarse sobre la medida.

Entre los proyectos que se pretenden financiar están la construcción de la carrera 2W, en el sector del barrio El Mutis, obras de semaforización y el intercambiador de la Novena.

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En conjunto, las iniciativas requieren una inversión superior a los $500.000 millones, recursos que serían respaldados mediante vigencias futuras.

Gómez aseguró que la Administración Municipal tiene tranquilidad frente a la viabilidad técnica, financiera y jurídica del empréstito y sostuvo que Bucaramanga tendría capacidad para acceder a un cupo de crédito incluso mayor.

“Estas tres obras son muy necesarias y contribuyen mucho al desarrollo de la ciudad. Son megaobras que requieren una inversión fuerte de recursos”, afirmó.

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La Administración deberá esperar entonces la decisión judicial antes de acudir nuevamente al Concejo Municipal para solicitar las vigencias futuras necesarias para financiar y ejecutar los proyectos durante las próximas vigencias.

Según el secretario de Hacienda, contar con esta herramienta presupuestal permitirá planificar la ejecución de las obras y avanzar en los proyectos una vez se resuelva el escenario jurídico que actualmente mantiene frenado el empréstito.