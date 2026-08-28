Disidencias de 'Calarcá' queman finca por no pago de extorsiones en Santa Rosa de Osos, Antioquia

Momentos de temor se vivieron en el municipio de Santa Rosa de Osos, luego de que una extensa columna de humo se divisara desde varias zonas tras una conflagración en la vereda Guanacas.

La emergencia se habría derivado de una acción terrorista protagonizada por el frente 36 de las disidencias de las Farc. Hombres armados que se movilizaban en camionetas llegaron hasta un invernadero y prendieron fuego a al menos dos inmuebles.

#Video Nuevo hecho terrorista en el Norte de #Antioquia: hombres armados de las disidencias de alias 'Calarcá' quemaron un invernadero en Santa Rosa de Osos, al parecer por el no pago de extorsiones. Empresa reforestadora afectada anunció la suspensión de sus labores. #MañanasBlu pic.twitter.com/3DMgppBOeZ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 28, 2026

Los bienes afectados hacen parte de la Reforestadora el Guásimo, quien, a través de un comunicado, rechazó estas acciones violentas que, si bien no dejaron trabajadores lesionados, sí produjeron pérdidas en maquinaria de cosecha y varios vehículos utilizados para labores agrícolas.

Carlos Roldán, personero de Santa Rosa de Osos, indicó que varios municipios de la zona avanzan en la atención de los afectados por la situación.



"Personas que resultaron afectadas por estos hechos ya están siendo atendidas, algunas de ellas en el municipio de Carolina del Príncipe, otras directamente por la personería de Santa Rosa, el enlace municipal de víctimas y directamente nuestro alcalde, para así garantizar que su atención sea integral y conforme a la ley", destacó el funcionario.

El hecho terrorista, al parecer protagonizado por un sujeto conocido como alias ‘La Mona’, se habría derivado por el no pago de extorsiones al grupo armado por lo que la orden de parte de los ilegales también fue suspender todo tipo de labores productivas en la zona. La Reforestadora indicó que la situación genera graves repercusiones para la región donde generan unos 800 empleos entre directos e indirectos.

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“Esto es inadmisible. El Ejército debe copar y llegar a estos espacios urgentemente. LosGaulas tienen que quitarnos de encima la pesadilla de la extorsión”, aseguró el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón a propósito también del anuncio de la compañía de solo retornar a labores cuando las condiciones de seguridad estén plenamente garantizadas.