Capturado cabecilla financiero del ELN señalado de extorsiones en Norte de Santander

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, alias 'Bonay', señalado como presunto cabecilla de finanzas de la guerrilla del ELN. "Es uno de los responsables de recaudar recursos para fortalecer las actividades criminales del Frente de Guerra Nororiental", informó la Segunda División del Ejército.

De acuerdo con las autoridades, el detenido tenía una orden de captura vigente y sería el encargado de recolectar dineros producto de acciones ilícitas destinadas al sostenimiento financiero y armado de esa estructura guerrillera, con injerencia en varias zonas del departamento de Norte de Santander.

Según información del Ejército Nacional, alias 'Bonay' llevaría cerca de tres años vinculado al grupo armado ilegal. Inicialmente habría integrado las redes de apoyo al terrorismo y posteriormente pasó a formar parte de la estructura financiera del ELN, hasta convertirse este año en cabecilla de la denominada Estructura de Finanzas y Economía Revolucionarias.

#ContundenciaOperacional || En una acción coordinada con @PoliciaColombia y con el apoyo de @FiscaliaCol tropas de la #Brigada30 logran la captura en el municipio de Los Patios #NorteDeSantander de alias bonay, presunto cabecilla del GAO ELN, quien habría participado del… pic.twitter.com/GoKhz39mw5 — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) June 17, 2026

Las investigaciones indican que desarrollaba su actividad delictiva en veredas y Campo Dos, en el municipio de Tibú, donde presuntamente coordinaba las finanzas derivadas del apoderamiento ilegal de hidrocarburos. Estos recursos, según las autoridades, eran entregados a un sujeto conocido con el alias de “Elkin”, señalado de ordenar acciones criminales contra la Fuerza Pública en la región del Catatumbo.



Uno de los aspectos más relevantes de la captura es la presunta participación de alias 'Bonay' en ataques contra integrantes del Ejército Nacional. De acuerdo con la institución castrense, el detenido estaría implicado de manera directa en el homicidio de dos soldados profesionales ocurrido el año anterior en la región del Catatumbo.

Asimismo, las autoridades lo señalan de participar en la tentativa de homicidio de un suboficial del Ejército, quien resultó herido durante una acción armada atribuida a esa estructura ilegal.

#ContundenciaOperacional || Soldados de la Brigada Contra el Narcotráfico N.2 de @Ejercito_Davaa con el apoyo de @PoliciaColombia lograron la neutralización de dos laboratorios ilegales para el procesamiento de alcaloides en zona rural de los municipios de Durania y San Cayetano… pic.twitter.com/MVIa7xekUD — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) June 17, 2026

"La captura representa un golpe estratégico contra las fuentes de financiación del Frente de Guerra Nororiental del ELN, organización que mantiene presencia en varios municipios de Norte de Santander y que ha sido señalada de realizar actividades relacionadas con extorsiones, amenazas, ataques a la Fuerza Pública y economías ilícitas", afirmó el general al Rodolfo Morales Franco., comandante de la Segunda División del Ejército.

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El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos que le son atribuidos dentro de las investigaciones en curso.