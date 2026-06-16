“No les vamos a agradecer”: director de la Policía al ELN por liberar uniformados secuestrados

El director de la Policía, general William Rincón, se refirió al anuncio del ELN de liberar a dos investigadores de la Dijín que permanecen secuestrados desde el 20 de julio de 2025. El general afirmó que la eventual entrega de los uniformados no puede ser vista como un gesto de buena voluntad, sino como la corrección de un delito que nunca debió ocurrir.

Según explicó el oficial, el grupo criminal informó a través de un mensaje difundido en un canal de Telegram que este 16 de junio, sobre las 10:00 de la mañana, dejaría en libertad al intendente Franklin Hoyos y al patrullero Johnny Fabián Pérez, quienes permanecen retenidos desde hace casi un año.

ELN. Foto: imagen de archivo, Hacemos Memoría.

Sin embargo, el general Rincón dejó claro que la posición de la Policía frente al secuestro es de absoluto rechazo. “Nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con el secuestro. Lo repudiamos como Policía y como colombianos”, afirmó el alto oficial, al insistir en que la exigencia es una sola, la liberación inmediata de los uniformados.

El general Rincón fue enfático al señalar que la institución no tiene motivos para agradecer una eventual liberación. “No les vamos a agradecer. Solamente queremos que los liberen a ellos y también a los del CTI, y por supuesto a todos los uniformados que tienen secuestrados y a las demás personas”, manifestó.



Para el general Rincón, la retención de funcionarios del Estado no constituye una acción propia del conflicto, sino una conducta criminal que vulnera los derechos fundamentales de las víctimas.

“Eso no es un acto de guerra, es un acto de cobardía contra cualquier servidor público”, sostuvo el oficial, quien además reiteró que la expectativa de la institución es que el ELN cumpla con el anuncio realizado y proceda efectivamente a la liberación de los dos investigadores.