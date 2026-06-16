A la cárcel ocho presuntos integrantes de ‘Los Selectivos’ señalados de paseos millonarios en Bogotá

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado ‘Los Selectivos’, señalado de participar en varios casos de “paseos millonarios” en Bogotá. Los procesados son Daniel Alfonso Mora Salazar, María Aliz Mendoza, Dilan Arley López Serrano, Felipe Morales Ramírez, Neider Sebastián Díaz Ulloa, Erick Esneider Gutiérrez Parra, Omar Javier Garzón Mendoza y Michael Alexander Cadena Parra, quienes quedaron vinculados formalmente a la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, la organización tendría funciones específicas para seleccionar a sus víctimas en la Zona T y otros sectores de rumba del norte de la capital. Posteriormente, les ofrecían servicio de transporte público para abordarlas, retenerlas contra su voluntad, despojarlas de sus pertenencias y acceder a sus cuentas bancarias con el fin de realizar retiros, transferencias y compras por altas sumas de dinero.

Uno de los hechos atribuidos a la estructura ocurrió en la madrugada del 3 de mayo de 2025, cuando un ciudadano salió de un establecimiento nocturno y tomó un taxi. Durante el recorrido, el conductor habría compartido por teléfono celular información sobre la ruta que seguía, luego detuvo el vehículo para permitir el ingreso de dos hombres más, quienes presuntamente sometieron al pasajero.

Según la investigación, la víctima fue trasladada hasta el sector de San Cristóbal Sur, donde habría sido golpeada y amenazada de muerte para obligarla a entregar las claves de sus productos bancarios y aplicaciones móviles. Con esa información, los presuntos responsables realizaron transferencias, transacciones y compras por un valor cercano a los 145 millones de pesos.



Las autoridades también establecieron que dos de los supuestos integrantes del grupo se desplazaron hasta la residencia de la víctima y se apoderaron de un automóvil avaluado en 190 millones de pesos, además de un teléfono celular, unos audífonos y un reloj inteligente de alta gama, elementos valorados en aproximadamente 12 millones de pesos. La persona afectada fue abandonada en el barrio El Restrepo cerca de 18 horas después de haber sido retenida.

Por estos hechos, un fiscal les imputó, de acuerdo con su posible participación en la investigación, los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.