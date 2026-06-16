Detalles del decreto con el que Gobierno suspendió operaciones contra Comandos de Frontera

El Gobierno expidió el Decreto 0603 del 13 de junio de 2026, mediante el cual ordenó la suspensión temporal de las operaciones militares ofensivas y de las acciones especiales de Policía contra integrantes de los Comandos de Frontera, organización criminal que hace parte de la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en el marco de los diálogos de paz que adelanta con el Estado.

La medida, según el decreto, busca facilitar el desplazamiento y preagrupamiento de miembros de esa estructura armada hacia la Zona de Ubicación Temporal creada en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, donde se desarrollará un proceso de tránsito a la vida civil contemplado en los acuerdos suscritos entre las partes.

De acuerdo con el documento, la suspensión de operaciones estará vigente entre las 00:00 horas del 14 de junio y las 11:59 de la noche del 19 de junio de 2026. Durante ese periodo, las Fuerzas Militares y la Policía deberán abstenerse de ejecutar operaciones ofensivas contra los integrantes de Comandos de Frontera incluidos en un listado previamente reconocido por la Consejería Comisionada de Paz. La medida aplicará únicamente en las rutas y lugares definidos para el desplazamiento hacia la zona de ubicación temporal.

El decreto aclara que la información relacionada con los recorridos, puntos de concentración y ubicación de los integrantes del grupo armado tendrá carácter reservado, argumentando razones de seguridad para proteger la vida e integridad de quienes participan en la implementación de la zona temporal.

Como contraprestación, la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ asumió el compromiso de no realizar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública ni ejecutar actividades que puedan interpretarse como una violación de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogos. Además, deberá cumplir estrictamente con el cronograma establecido para el traslado de sus integrantes hacia la zona de ubicación.



La norma también crea un Mecanismo de Monitoreo y Verificación integrado por delegados del Gobierno Nacional, miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y representantes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA). Esta instancia tendrá la tarea de vigilar el cumplimiento de los compromisos, verificar incidentes y resolver controversias relacionadas con la implementación de la zona temporal.

Según el Gobierno, la decisión hace parte de los compromisos adquiridos dentro de la política de “Paz Total” y busca garantizar el inicio del proceso gradual de ubicación de integrantes de Comandos de Frontera en la zona autorizada por la Presidencia en Putumayo. El decreto sostiene que la medida es necesaria para permitir el desarrollo de los acuerdos alcanzados durante los ciclos de negociación y avanzar en la reincorporación de miembros de la organización armada.

No obstante, el texto también precisa que la suspensión de operaciones no releva a la Fuerza Pública de sus obligaciones constitucionales y legales, por lo que las autoridades deberán continuar garantizando el orden público y la protección de la población civil durante la ejecución de la medida.