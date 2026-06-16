Gobierno expide decreto para prohibir uso de celulares y cámaras en puestos de votación

A pocos días de las elecciones, el Gobierno Nacional confirmó la expedición de un decreto que prohibirá el uso de teléfonos celulares y cámaras fotográficas en los puestos y mesas de votación, una medida que busca fortalecer las garantías de transparencia durante la jornada electoral y reducir riesgos asociados a la compra o presión sobre los votantes.

El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante la instalación del PMU Cibernético en la Dirección de la Policía, y explicó que la restricción impedirá que los ciudadanos tomen fotografías del voto depositado, una práctica que históricamente ha sido señalada como un mecanismo utilizado para demostrar a terceros la elección realizada y, eventualmente, facilitar delitos electorales.

“Está prohibido el uso de celulares o de cámaras fotográficas en los puestos y las mesas de votación. Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno haga”, señaló el funcionario al explicar los alcances de la medida. Según indicó, esta decisión contribuye a disminuir riesgos relacionados con la manipulación de electores y posibles esquemas de compra de votos.

Jornada de elecciones en Colombia. Foto: AFP.

El ministro también advirtió sobre amenazas que podrían surgir en el entorno digital durante la jornada electoral. En ese sentido, informó que las autoridades activaron todas las capacidades de monitoreo y defensa cibernética para detectar campañas de desinformación, noticias falsas o intentos de afectar la confianza en el proceso democrático.



Sánchez recordó que en elecciones anteriores se registraron episodios de desinformación que generaron incertidumbre entre la ciudadanía, razón por la cual el Gobierno mantiene vigilancia permanente sobre plataformas digitales y redes sociales. “Entre más nos acercamos a las elecciones, la emoción coge más fuerza que la razón”, afirmó.

El jefe de la cartera de Defensa hizo además un llamado a los colombianos para mantener un comportamiento respetuoso durante el proceso electoral, evitando confrontaciones y privilegiando el debate de ideas. “Que ganen las ideas y no los insultos, que se respeten los resultados, que gane la democracia y que gane Colombia”, manifestó.

Foto puestos de Votación. Urnas elecciones Santander

Finalmente, el ministro reiteró que la Fuerza Pública actuará con absoluta neutralidad institucional durante las elecciones y que su misión será garantizar la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de los comicios, independientemente del resultado que arrojen las urnas. “La Fuerza Pública seguirá demostrando que actúa acorde con la Constitución, la institucionalidad y la ley”, concluyó.