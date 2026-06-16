Registraduría desmiente video viral de tarjetones marcados a favor de Iván Cepeda

La Registraduría Nacional del Estado Civil calificó como desinformación un video que circula en redes sociales donde se observa a personas marcando con una equis tarjetas electorales a favor del candidato Iván Cepeda. El director general de gestión electoral de la entidad, Rafael Vargas, dio un parte de tranquilidad y aseguró que el material oficial está bajo estricta custodia institucional.

"El material electoral en este momento no está en poder de nadie, está en poder de la Registraduría", enfatizó Vargas en Mañanas Blu, detallando que las cajas selladas se entregarán a los jurados el domingo a las 6:00 de la mañana. El funcionario explicó que las imágenes usadas en redes corresponden a plantillas de la página web que tienen una marca de agua con la leyenda "muestra no válida para votar".

🇨🇴🔴ATENCIÓN. Nuevo Video de miembros del pacto histórico marcando tarjetones por Cepeda



🚨Planean introducir más tarjetones marcados en las urnas para crear un fraude en las nivelaciones de mesas



El 31 de Mayo denunciamos un modus operandi del pacto en Mesas cuadradas por… pic.twitter.com/Td50WtxgTJ — By Viral 24 (@ByViral24) June 15, 2026

Cómo verificar la transparencia del tarjetón el día de las elecciones

Para prevenir fraudes y mitigar el impacto de las noticias falsas, la organización electoral recordó que el proceso democrático cuenta con el blindaje de 850.000 jurados y testigos de las campañas, quienes presenciarán la apertura de los kits. En caso de que un ciudadano detecte anomalías en su tarjeta, el protocolo le permite solicitar un cambio inmediato.

El ciudadano puede devolver el documento al jurado, pedir uno nuevo y verificar que no tenga ninguna marcación previa antes de ingresar al cubículo. Adicionalmente, las autoridades recordaron que en todos los puestos de votación estarán habilitadas las mesas de justicia para recibir e investigar cualquier denuncia sobre posibles irregularidades en tiempo real.



Reporte de las votaciones de colombianos en el exterior

Respecto al desarrollo de la segunda vuelta en el extranjero, la Registraduría informó total normalidad en las mesas de votación distribuidas en 67 países. El censo electoral internacional cuenta con más de 1.400.000 ciudadanos habilitados, de los cuales 560.000 ejercieron su derecho durante la primera vuelta presidencial.



El horario de sufragio se mantendrá de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, según la hora local de cada territorio. El monitoreo se realiza de manera ininterrumpida a través de una mesa de ayuda de la Cancillería y la Registraduría, la cual coordina la atención en los 116 consulados activos de lunes a sábado, cifra de cobertura que aumentará a 253 puestos habilitados para la jornada definitiva del domingo.