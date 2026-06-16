Las razones de Cepeda para denunciar a De La Espriella por caso Saludvida: “Con recursos públicos”

La campaña del candidato Iván Cepeda presentará este martes una denuncia penal contra el abogado y también candidato Abelardo De La Espriella por presuntas irregularidades financieras relacionadas con la liquidada EPS Saludvida. La jefa de debate de la campaña, la senadora María José Pizarro, afirmó en Mañanas Blu que la acción jurídica busca establecer si la firma del jurista recibió un pago de 18.000 millones de pesos con dineros destinados exclusivamente a la salud de los usuarios.

"Los recursos del sector salud públicos son destinados a la atención de los usuarios, y lo dice la ley", enfatizó la congresista, quien explicó que el contrato de defensa jurídica de 2018 incluyó 3.000 millones de pesos en honorarios y una prima de éxito de 15.000 millones. Los presuntos delitos que se denunciarán formalmente son administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por aplicación oficial diferente.



Qué es el caso de la EPS Saludvida y por qué vincula a De La Espriella

La EPS Saludvida, que llegó a tener 1,2 millones de afiliados en regiones como Antioquia, Tolima y Boyacá, fue intervenida en 2018 y liquidada definitivamente en 2023. Según la denuncia, los millonarios pagos se habrían efectuado con recursos parafiscales mientras la entidad privada se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud.

María José Pizarro e Iván Cepeda Foto: AFP

La senadora Pizarro argumentó que la ley prohíbe que se utilicen fondos públicos de la salud para costear los litigios jurídicos particulares de estas empresas. Adicionalmente, el documento advierte sobre un presunto ocultamiento de patrimonio mediante el traslado de activos e inmuebles de la EPS, valorados en 164.000 millones de pesos, hacia una sociedad en Panamá.

El expediente presentado por la campaña incluye un organigrama de personas vinculadas al entorno del hoy candidato De La Espriella. Entre los nombres destaca Joaquín Gutiérrez, actual jefe de la campaña de De La Espriella, señalado por presunta participación en empresas del sector salud que habrían recibido dineros provenientes de las EPS cuestionadas.



Ante los cuestionamientos sobre el momento político de la denuncia, a solo días de las elecciones, Pizarro aseveró que la obligación del equipo es entregar la información recaudada a los jueces. "Son las autoridades las que deben esclarecer si existió algún tipo de delito o no", concluyó la legisladora, defendiendo el proceder del candidato Cepeda.