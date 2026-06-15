Iván Cepeda denunciará penalmente a De La Espriella por caso Saludvida

Desde Barranquilla, el candidato Iván Cepeda anunció que este martes presentará ante la Fiscalía denuncia penal contra el candidato Abelardo De La Espriella por la presunta comisión de 5 delitos, relacionados con la asesoría legal que este prestó a la extinta EPS Salud Vida y los pagos por 18.000 millones de pesos que recibió y debían destinarse para el funcionamiento del sistema y los usuarios. La denuncia también involucra al jefe de su campaña Joaquín Gutiérrez.

Señala Cepeda que la denuncia en contra de su contrincante en la segunda vuelta presidencial se fundamenta en que para noviembre de 2018, cuando Saludvida se encontraba bajo la vigilancia de la Superintendencia de Salud, la EPS contrató a De La Espriella para su defensa jurídica.

En ese contexto, aseguró Cepeda que el abogado pactó el pago de honorarios por 18.000 millones de pesos con la EPS para la defensa de sus propietarios, directivos o terceros que para ese momento eran investigados por la justicia, cuando esos recursos públicos o parafiscales de la salud, solo debían destinarse para atender las necesidades de los usuarios de esa EPS.

“Hubo pagos de defensa jurídica con recursos públicos de la salud. Durante el periodo de vigilancia especial, Saludvida entregó al abogado un contrato por 18.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 eran para el pago de sus honorarios más una prima de éxito de 15.000 millones, para que los defendiera en ese proceso. Esos pagos habrían comprometido recursos públicos o parafiscales de la salud, lo cual, sin duda constituye un delito grave, ya que la regulación vigente es muy clara en señalar que se prohíbe destinar recursos públicos de la salud para pagar defensas jurídicas”, dijo.



Cepeda especificó que el contrato de Saludvida con la firma de De La Espriella se suscribió en octubre de 2018, once meses después de que la Superintendencia ordenó su liquidación, ya que arrastraba un pasivo de un billón de pesos y más de un millón de sus afiliados debieron ser trasladados a otras EPS. También señaló que más de 1.600.000 usuarios se vieron afectados por este caso.

Agregó que la denuncia penal que interpondrá contra su rival en segunda vuelta es por la comisión de al menos 5 delitos: Administración desleal, Corrupción privada, Fraude procesal, Peculado por apropiación y Peculado por aplicación oficial diferente.

Esta denuncia también involucra al jefe de su campaña a la presidencia, Joaquín Gutiérrez, ya que este formaría parte de la junta directiva de la IPS Amritzar, entidad que recibió 2.000 millones de pesos de Saludvida, además de 18.000 millones de otras EPS liquidadas que operaban en territorios controlados por paramilitares como Comfacor y Comparta.