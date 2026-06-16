Gobierno pide a cinco departamentos ahorrar energía por mantenimiento de planta de gas

El Gobierno nacional quiere que los hogares de Atlántico, Bolívar, La Guajira, Cesar y Magdalena ahorren energía durante el mantenimiento de Spec, la principal planta de importación de gas natural con la que cuenta el país, y ordenó a la Creg entregar incentivos económicos para la reducción de la demanda en esa región del país.

Convencer a los hogares de apagar la luz y reducir su consumo será todo un desafío en un año en que están demandando más energía que nunca por cuenta de las altas temperaturas, que incluso han superado los 43 grados en algunos municipios.

Gas natural. Foto: AFP

El mantenimiento de Spec será la primera gran prueba para el sistema eléctrico colombiano durante el fenómeno de El Niño. Vale recordar que un 30% de la energía en la costa Caribe se atiende con las plantas de generación térmica que dependen del gas natural importado y que, si esas plantas no operan, esos cinco departamentos se pueden apagar.

En los dos últimos años, durante el mantenimiento de la planta de importación de gas, las plantas térmicas levantaron la bandera roja porque no consiguieron gas natural en el país.



¿Quién tiene la prioridad del gas natural durante el mantenimiento de Spec?

El año pasado el gobierno tuvo que moverse y crear una 'fila' para la entrega del gas que priorizara a esas plantas térmicas. Eso llevó a que en la práctica tuviera que racionarse el gas natural para las industrias, aunque nunca se declaró oficialmente el racionamiento.

Según el informe del gestor del mercado del gas natural, el consumo total de energía llegó a 781 GBTUD mientras la Spec estuvo fuera de servicio en 2025. Es decir, el consumo cayó un 8% frente a los días previos al mantenimiento y un 9% si se compara con los demás puentes festivos del año. El documento muestra que el consumo industrial cayó 11% y además le quitaron al sector contratos de gas en promedio por 33 GBTUD.

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Este año la situación es parecida y desde ya el gobierno estableció que las plantas térmicas que atienden a los usuarios de esos cinco departamentos tienen prioridad en la entrega de gas natural. En el último lugar de la fila para la entrega del gas natural estará la industria nacional. En los primeros lugares están las estaciones de compresión del sistema de transporte, en segundo lugar los hogares y comercios y en tercer lugar el gas vehicular.

La parada técnica está programada entre el 30 de julio y el 3 de agosto, pero las medidas estarán vigentes hasta que culmine el mantenimiento. Es decir, si el mantenimiento se prolonga como ocurrió en 2025, el plan de contingencia se va a extender hasta que se normalice el suministro.