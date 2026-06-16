En imágenes: jaguar apareció rondando biblioteca de la Universidad Nacional en Amazonas

Un inusual visitante obligó a suspender las actividades presenciales en la sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia. En la madrugada de este martes, un jaguar fue visto recorriendo los pasillos de acceso a la biblioteca del campus, situación que activó un operativo conjunto de las autoridades ambientales y organismos de emergencia para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y del animal.

Según informó la institución, al lugar acudieron unidades de Bomberos, la Fuerza Aeroespacial, la Policía, la Defensa Civil, Gestión del Riesgo Departamental y Corpoamazonía, para monitorear al felino y trasladarlo a una zona segura. Mientras se desarrollan las labores, la universidad pidió a estudiantes, docentes, personal administrativo y contratistas abstenerse de acudir a la sede hasta nueva orden y adelantar sus actividades de manera remota.

Suministrada

Las imágenes del jaguar descansando dentro de las instalaciones rápidamente se hicieron virales en redes sociales. Cabe mencionar que el jaguar es el felino más grande de América y una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas amazónicos, razón por la cual las autoridades insisten en que este tipo de situaciones deben manejarse sin poner en riesgo al animal.

Aunque no es común verlo dentro de instalaciones educativas, los avistamientos de jaguares han ocurrido en Colombia durante los últimos años. Recientemente, ejemplares de esta especie fueron registrados en zonas protegidas de Vichada y La Guajira, hechos destacados por expertos como señales de la presencia y conservación de corredores biológicos para la fauna silvestre.



Sin embargo, entidades ambientales también han advertido que la pérdida y transformación de hábitats puede aumentar los encuentros entre humanos y esta especie de animales en algunas regiones del país.