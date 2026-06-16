Fuertes lluvias causan inundaciones, rescates y daños en Barranquilla y municipios del Atlántico

Durante más de dos horas, el departamento del Atlántico fue cubierto por un torrencial aguacero que llegó acompañado de fuertes vientos y una tormenta eléctrica, que provocó la creciente de arroyos y la caída de paredes de algunas viviendas y de árboles.

En el municipio de Soledad fueron al menos 16 los barrios afectados por la lluvia. Allí se presentó el desbordamiento de arroyos como El Platanal. Además, las brisas tumbaron redes eléctricas dejando sin el servicio de energía a 32 barrios.

En el municipio de Galapa, los Bomberos también atendieron varias emergencias, entre ellas el rescate de un campesino que cruzaba un arroyo en su bicicleta y fue sorprendido por una corriente súbita. Esta persona subió al techo de un vehículo que también quedó atrapado en la corriente y allí fue rescatado por los Bomberos, detalló la comandante del organismo de socorro, Yarledis Pérez.

“Uno de nuestros bomberos se lanza para rescatarlo porque el muchacho quedó paralizado por el frío y el miedo a la corriente, y no tenía fuerzas para agarrar la cuerda que le lanzamos. Entonces, optó por meterse uno de nuestros hombres y fue a rescatar al joven. El joven manifiesta que venía en su bicicleta para llegar a una finca en la que trabaja. Él iba casi pegado a un carro que también estaba en el canal del arroyo cuando fueron sorprendidos por una fuerte corriente de agua. Él se alcanza a agarrar del carro y sube a la parte de arriba, mientras que el conductor del vehículo sí logró salir nadando”, relató Yarledis Pérez.



En Barranquilla, la lluvia también ocasionó la caída de un muro de una bodega que bloqueó el cauce de un arroyo, ocasionando su desbordamiento. Loraine Piñeres es habitante del sector.

“Al momento de que se cae eso, el arroyo se desborda porque el agua no tiene por dónde salir. Entonces, obviamente, las casas que están arriba se han visto afectadas por la lluvia”, expresó Piñeres, habitante del barrio Villa Blanca, donde se presentó la emergencia.