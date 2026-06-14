Cierran en Barranquilla 8 centros que realizaban cirugías estéticas ilegales

Un duro golpe a la ilegalidad dio el Distrito contra establecimientos que en la capital del Atlántico prestaban servicios estéticos invasivos sin estar debidamente autorizados.

Según informó la Secretaría de Salud, gracias a denuncias de la comunidad se desarrollaron varios operativos en los que se logró el cierre de 8 lugares en la capital del Atlántico en los que se venían realizando estos procedimientos para los que no estaban registrados, no contaban con el personal calificado, los permisos, las medidas de bioseguridad y las condiciones sanitarias.

La secretaria de Salud, Stephanie Araujo, contó que estos centros de estética, spas y consultorios ofrecían tratamientos corporales invasivos, aplicaban sustancias y realizaban procedimientos estéticos.

La funcionaria advirtió que “antes de que una persona se practique cualquier procedimiento estético invasivo, debe consultar en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud si el lugar es una institución prestadora calificada y si el profesional está certificado”.



Adicionalmente, “se debe consultar en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud del Ministerio”, que los profesionales que están al frente de los procedimientos invasivos o quirúrgicos están autorizados para ejercer en el sector.

Araújo recalcó que los “centros de estética, peluquerías o establecimientos de belleza no están autorizados para realizar procedimientos invasivos como liposucciones, lipólisis láser, aplicación de sueros u otras intervenciones quirúrgicas. Tampoco se pueden llevar a cabo estos procedimientos en consultorios ni mucho menos en casas o apartamentos”.

Entre 2024 y lo que va de 2026, se han realizado 33 intervenciones a establecimientos que realizaban procedimientos estéticos de tipo invasivo que no contaban con los permisos adecuados.