Despliegan plan de seguridad en Barranquilla tras el asesinato de alias ‘La Mona’

Las fuerzas armadas mantienen un operativo especial de vigilancia en el área metropolitana de Barranquilla tras las alertas que ha activado el crimen de Mayra Alejandra Vera Duarte, asesinada esta semana de siete disparos en el parqueadero de un conjunto residencial, en el exclusivo sector de Villa Campestre.

La víctima, conocida como alias ‘La Mona’, fue pareja sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor' y máximo cabecilla de la banda criminal ‘Los Costeños’. Además, hacía parte del equipo jurídico de este hombre en sus acercamientos con el Gobierno para un eventual diálogo de paz.

Luego, su asesinato activa las alarmas ante posibles represalias, para lo que ya están prevenidas las autoridades, informó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

"Junto con la Fiscalía General de la Nación y con las fuerzas militares se ha desplegado también un plan para evitar que se pueda emprender una escalada de homicidios por esta muerte violenta en el municipio de Puerto Colombia", dijo el oficial.



"No descartamos ninguna hipótesis en cuanto a los motivos que originaron este homicidio y obviamente con la Fiscalía General de Nación estamos adelantando las investigaciones para, reitero, determinar cuáles fueron las circunstancias o los motivos de este hecho", agregó.

El crimen de alias ‘La Mona’ dejaría en evidencia las rupturas internas dentro de la estructura criminal ‘Los Costeños’, donde varios de sus miembros estarían conformando una nueva banda conocida como ‘La Nueva Generación de Los Costeños’.

En un comunicado, el mismo ‘Castor’ señaló a alias ‘El Menor’, quien fue uno de sus jefes de sicarios, como responsable del asesinato de su expareja. Junto a él también culpó a alias ‘Joel Piraña’ y ‘Rulay’, otros dos delincuentes que hicieron parte de sus filas y que ahora estarían conformando su propia estructura criminal.