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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Alias 'Castor' envía carta tras atentado contra personas cercanas a su entorno en Barranquilla

Alias 'Castor' envía carta tras atentado contra personas cercanas a su entorno en Barranquilla

El líder de 'Los Costeños', quien se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno, afirma que pese a que existirían presiones para que retome actividades criminales, no responderá a provocaciones.

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