Celebración en Barranquilla por el bicampeonato de Junior se vio empañada por riñas

Barranquilla está iluminada con la estrella número 12 que consiguió el Junior durante la final del fútbol colombiano, donde se coronó bicampeón y desató la euforia en las calles, no solo de la capital del Atlántico, sino de gran parte de la región Caribe que hoy celebra este nuevo título rojiblanco.

Sin embargo, no todas las celebraciones terminaron en calma, tanto así que en la carrera 21, sur de la ciudad, el festejo acabó con una fuerte riña que puso a correr a decenas de personas que se habían reunido a ver el partido en pantalla gigante.

Una situación similar se registró en la avenida Murillo, donde jóvenes se enfrentaron a piedras y botellas.

De hecho, la Policía reportó haber recibido 10.968 llamadas de la comunidad a su línea de emergencia, entre ellas 790 relacionadas con riñas y 263 por alteraciones a la tranquilidad.



Además, debió imponer 599 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Durante los operativos también se desmontaron 43 equipos de sonido tipo picó que generaban afectaciones a la convivencia ciudadana y fueron trasladadas 207 personas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por comportamientos que alteraban el orden público.

La Policía reportó que durante los operativos de control, además, fueron capturadas 60 personas por diferentes delitos, de las cuales 59 fueron sorprendidas en flagrancia y una mediante orden judicial.

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Asimismo, se logró la incautación de siete armas de fuego y 37 armas blancas.