Elecciones 2026
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Santanderes  / Jornada electoral en Santander deja comparendos, capturas y contingencias por tormentas eléctricas

Jornada electoral en Santander deja comparendos, capturas y contingencias por tormentas eléctricas

Las autoridades reportaron capturas en Barrancabermeja, Piedecuesta y Vélez, además de la incautación de 27 mil elementos de propaganda electoral, 48 denuncias ante la plataforma Uriel y contingencias por tormentas eléctricas.

