Jornada electoral en Santander deja comparendos, capturas y contingencias por tormentas eléctricas

Las autoridades entregaron un balance preliminar de seguridad tras la jornada electoral desarrollada este domingo en el departamento de Santander, donde se reportaron comparendos, incautaciones de propaganda política y algunas capturas en diferentes municipios.

El secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, informó que desde la Gobernación se brindó acompañamiento logístico a las autoridades electorales para garantizar el normal desarrollo del proceso sin embargo se presentaron anómalias.

“Durante la jornada se impusieron 165 comparendos por violaciones al artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801, relacionado con comportamientos contrarios a la convivencia durante procesos electorales, se realizó la incautación de cerca de 27 mil elementos de propaganda electoral que se encontraban en sectores cercanos a los puestos de votación y capturas" enfatizó Hernandez.

Así mismo en puestos de votación se realizzaron llamados de atención, seis capturas, registradas en distintos municipios del departamento tres en Barrancabermeja el día de ayer que quedaron a disposición de la Fiscalía, 1 más el día de hoy en la misma jurisdicción, una en Piedecuesta y otra en Vélez.



Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se atendieron 18 contingencias, principalmente relacionadas con situaciones logísticas y eventos climáticos.

Entre ellas se reportaron afectaciones por tormentas eléctricas y fallas en el servicio de energía, especialmente en las provincias de Soto Norte, García Rovira y Guanentá, así como en el municipio de San Vicente de Chucurí, donde se presentó un corte de energía que fue atendido por las autoridades.

De igual forma, se informó que la plataforma URIEL recibió 48 denuncias durante la jornada, las cuales fueron remitidas a los organismos competentes para su respectiva investigación.

Por su parte, el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto, también entregó un balance de la jornada en la capital santandereana.

“se impusieron 90 comparendos por la Policía Nacional mediante la Ley 1801 y seguimos trabajando para garantizar que el escrutinio y las demás etapas del proceso se desarrollen con normalidad”, señaló el funcionario.

Por su parte el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, el coronel Gerson Iván Molina Cortés, informó que las tropas permanecen desplegadas en diferentes puntos del departamento para garantizar la seguridad en la fase posterior a la jornada electoral.

“En este momento todas las unidades se encuentran desplegadas para dar cobertura y garantizar que el traslado del material electoral hacia los centros de escrutinio que se realice sin ninguna dificultad”, señaló el oficial.

Las autoridades calificaron como favorable el desarrollo del proceso electoral en el departamento, destacando el acompañamiento de la Policía y el Ejército en los 87 municipios de Santander.