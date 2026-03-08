Gobernador de Santander reporta normalidad en la jornada electoral del departamento

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, entregó un balance positivo de la jornada electoral de este domingo en los 87 municipios del departamento, donde hasta el momento no se han registrado incidentes que afecten el orden público.

Según indicó el mandatario, más de 10.000 uniformados de la Policía, el Ejército y la Armada permanecen desplegados en diferentes puntos del territorio para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada democrática.

“En el departamento de Santander no hemos tenido incidentes que afecten el orden público y queremos invitar a todos los santandereanos para que salgan a votar y ejerzan ese derecho”, señaló el gobernador.

Díaz también destacó la organización de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante el proceso electoral, señalando que se han establecido protocolos que permiten prever un cierre de jornada sin contratiempos.



El mandatario invitó además a los ciudadanos a aprovechar las última hora de la jornada para acudir a las urnas y participar en las elecciones.

De acuerdo con el gobernador, una vez se cierren las urnas a las 4:00 de la tarde iniciará el trabajo de los jurados de votación con el proceso de preconteo.

En primer lugar se realizará el conteo de las consultas interpartidistas, seguido de los votos para Cámara de Representantes y posteriormente Senado.

Durante este proceso, los partidos contarán con la presencia de testigos electorales y el traslado del material electoral será custodiado por la fuerza pública.