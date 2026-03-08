En vivo
Santanderes

Gobernador de Santander reporta normalidad en la jornada electoral del departamento

El mandatario departamental destacó el despliegue de la fuerza pública en los puestos de votación e invitó a los ciudadanos a aprovechar las última hora de la jornada para acudir a las urnas.

