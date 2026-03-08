Bumangueses piden al nuevo Congreso combatir la corrupción y apoyar a Santander

En medio de la jornada electoral, varios ciudadanos en Bucaramanga expresaron sus expectativas frente al nuevo Congreso de la República y al próximo presidente que será elegido este año, con la esperanza de que las nuevas autoridades impulsen cambios reales para el país y la región.

Durante las votaciones, muchos bumangueses coincidieron en que una de las principales prioridades del nuevo Congreso debe ser la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la seguridad, problemáticas que, según afirmaron, afectan directamente la calidad de vida.

#LaElecciónEsColombia Así se desarrolla la jornada electoral en el puesto de votación de la Gobernación de Santander. En el departamento están habilitadas para sufragar más de 1.800.000 personas #VocesySonidos pic.twitter.com/jVOgfGgVDm — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 8, 2026

Uno de los ciudadanos señaló que el país necesita un cambio verdadero en la forma de gobernar.

“Debe haber demasiada intención para lograr un real cambio, no un cambio fraudulento ni acomodado, sino una transformación del país. Se necesita un gobierno, sea hombre o mujer, que realmente se ponga los pantalones y acabe con este sistema corrupto”, expresó.



#LaElecciónEsColombia Panorama a esta hora en el colegio Camacho Carreño, uno de los puestos más importantes del occidente de Bucaramanga. El censo electoral de la ciudad de 531.239 ciudadanos #VocesySonidos pic.twitter.com/kclXmti6Jk — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 8, 2026

Además de exigir transparencia, los votantes también pidieron que los nuevos congresistas trabajen de manera más decidida por Santander, gestionando proyectos que impulsen el desarrollo económico y social de la región.

Otro ciudadano manifestó que espera que desde el Congreso se promuevan iniciativas que fortalezcan la economía. “Que no haya corrupción y que ayuden a que haya más inversión extranjera”, afirmó.

Los ciudadanos también señalaron que esperan que la jornada electoral transcurra con normalidad y sin hechos de violencia, para que el proceso democrático se desarrolle en un ambiente de tranquilidad.

En Bucaramanga los ciudadanos desde temprano salieron a los diferentes puestos de votación para participar de la jornada que se ha desarrollado con tranquilidad tanto en zona urbana como rural.