Jornada electoral avanza con normalidad y alta participación en Bucaramanga

Las autoridades reportaron una importante afluencia de ciudadanos en los puestos de votación durante la jornada electoral que se desarrolla este domingo en el área metropolitana de Bucaramanga.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general William Quintero, el proceso electoral avanza con normalidad en los diferentes puntos de votación.

#LaElecciónEsColombia Significativa afluencia de votantes en el colegio San Pedro de Bucaramanga. En este punto hay más de 12.000 personas habilitadas para votar pic.twitter.com/9zxQeuDURD — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 8, 2026

"Tenemos un operativo especial en las diferentes zonas de votación en el área metropolitana. No se han presentado inconvenientes graves", dijo el general

Las autoridades destacaron la significativa participación de ciudadanos en municipios como Floridablanca, Piedecuesta y Girón, donde se ha observado un flujo constante de votantes.



#LaElecciónEsColombia Con normalidad transcurre a esta hora el proceso electoral en los puestos de votación en Bucaramanga y el área metropolitana. Informa la periodista Verónica Rincón #VocesySonidos pic.twitter.com/cnmgNjclbU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 8, 2026

Uno de los puntos con mayor asistencia es el Colegio San Pedro, en Bucaramanga, donde más de 12.000 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto.

De manera paralela, voceros del Ejército Nacional de Colombia, entre ellos el coronel Gerson Molina, informaron sobre combates registrados en zona rural de Yondó, en límites con Santander. Sin embargo, la situación fue controlada por las tropas y, según las autoridades militares, no existen afectaciones en los puestos de votación ni en el desarrollo del proceso electoral en ese sector.

#LaElecciónEsColombia La Policía reporta que se registra una importante afluencia de ciudadanos votando en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. "La jornada transcurre con normalidad", dijo el general William Quintero de la @PoliciaBmanga #VocesySonidos pic.twitter.com/dqdo8tbbJ6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 8, 2026

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a participar con tranquilidad en la jornada democrática, mientras continúan los operativos de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones en la región.

